Thông tin vụ máy bay cỡ nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh

Truyền thông đưa tin, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào Tháp CITIC, tòa nhà cao nhất ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, khiến nhiều người phải sơ tán.

AP dẫn lời kể của nhân chứng và các báo cáo truyền thông cho biết, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào Tháp CITIC, làm vỡ một số tấm kính của tòa nhà cao nhất ở thủ đô Bắc Kinh ngày 26/6.

Mặt tiền của tòa Tháp CITIC bị hư hại ở Bắc Kinh ngày 26/6/2026. Ảnh: AP/Han Guan Ng.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho hay tòa tháp này gồm 108 tầng, cao 528 mét.

"Chiếc máy bay đâm vào tòa nhà chọc trời và chuông báo cháy đã được kích hoạt", một người làm việc trong tòa nhà kể với hãng AP.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát cùng xe cứu hỏa, cứu thương, nhanh chóng được điều động đến khu vực tòa nhà. Nhiều người trong tòa tháp đã được sơ tán ra ngoài.

Những hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội dường như cho thấy mảnh vỡ từ chiếc máy bay cỡ nhỏ gần tòa nhà chọc trời. Một số tuyến đường xung quanh tạm thời bị phong tỏa sau khi vụ việc xảy ra.

Hiện chưa rõ vụ tai nạn có gây ra thương vong nào hay không hoặc có bao nhiêu người ở trên chiếc máy bay gặp nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

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