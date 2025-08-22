Đánh bom gần căn cứ quân sự ở Colombia, hàng chục người thương vong

Ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ đánh bom xe nhằm vào một căn cứ quân sự ở thành phố Cali, Colombia.

Trang abc.net.au dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, vụ đánh bom xe xảy ra tại một con phố đông đúc gần căn cứ không quân Marco Fidel Suarez vào ngày 21/8 (giờ địa phương).

"Tiếng nổ như sấm vang lên gần căn cứ không quân. Nhiều người bị thương và nhiều ngôi nhà bị hư hại gần căn cứ", nhân chứng 65 tuổi Hector Fabio Bolanos kể lại.

Hàng chục người thương vong trong vụ đánh bom xe ở thành phố Cali, Colombia, ngày 21/8. Ảnh: Colombia Goverment TV.

Thị trưởng Cali, Alejandro Eder, cho biết báo cáo sơ bộ cho thấy ít nhất 5 người thiệt mạng và 36 người bị thương trong vụ đánh bom.

Nhân chứng Alexis Atizabal, 40 tuổi, cho biết có thể có dân thường nằm trong số những người thiệt mạng. "Nhiều người đi qua con đường này đã tử vong", ông nói.

Một số tòa nhà và trường học đã được sơ tán.

Thị trưởng Alejandro Eder yêu cầu tạm thời cấm xe tải lớn vào thành phố vì lo ngại sẽ xảy ra thêm nhiều vụ nổ.

Thống đốc khu vực Dilian Francisca Toro cho rằng đây là một "cuộc tấn công khủng bố".

Hiện chưa lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Các nhà chức trách Colombia đang mở cuộc điều tra vụ việc.

