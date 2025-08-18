Hà Nội

Thế giới

Nga phá âm mưu đánh bom xe của Ukraine trên cầu Crimea

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã chặn đứng âm mưu đánh bom xe của Ukraine trên cầu Crimea.

An An (Theo RT)

Theo RT, FSB ngày 18/8 cho biết, chiếc xe điện chở đầy thuốc nổ do cơ quan tình báo Ukraine chuẩn bị đã bị chặn lại và vô hiệu hóa.

"Chiếc Chevrolet Volt được cài thiết bị nổ tự chế bên trong đã vượt biên vào Nga từ Georgia. Kế hoạch của Ukraine là đưa chiếc Chevrolet này đến vùng Krasnodar, miền nam nước Nga, bằng xe tải chở ô tô, sau đó giao nó cho một tài xế khác - người được cho là sẽ lái chiếc xe này đến Crimea của Nga qua cầu Crimea và trở thành một kẻ đánh bom liều chết", FSB thông tin.

cau.png
Nga phá âm mưu đánh bom xe của Ukraine trên cầu Crimea. Ảnh: Sputnik.

"Các sĩ quan FSB đã kịp thời phát hiện ra kế hoạch của Ukraine, xác định và vô hiệu hóa thiết bị nổ cũng như bắt giữ tất cả những người có liên quan đến việc vận chuyển chiếc xe này vào lãnh thổ Nga", FSB nhấn mạnh.

Phóng viên Igor Zhadov của RT đưa tin rằng khoảng 130kg thuốc nổ do Phần Lan sản xuất đã được giấu trong chiếc Chevrolet Volt. Trong quá trình thẩm vấn, tài xế được giao nhiệm vụ giao xe đến Crimea khai rằng anh ta biết bản thân làm việc cho Ukraine nhưng không biết có bom bên trong.

Theo FSB, đây là lần thứ hai trong năm 2025 Ukraine định thực hiện vụ đánh bom xe trên cây cầu Crimea dài 19 km, còn được gọi là cầu Kerch. Trước đó, vào tháng 4, cơ quan an ninh Belarus đã chặn một chiếc xe tải nhỏ chở hơn 500 kg thuốc nổ tổng hợp được sử dụng để tấn công vào tuyến đường giao thông chiến lược nối liền vùng Krasnodar và Crimea ở Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc trao đổi tù binh mới nhất giữa Nga và Ukraine sau vòng đàm phán thứ ba

Nguồn video: RT
#Nga ngăn chặn âm mưu đánh bom cầu Crimea #đánh bom cầu crimea #ukraine #nga #xung đột nga ukraine

