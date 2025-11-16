Thông tin mới nhất về chiến sự ở mặt trận Zaporizhzhia tại Ukraine

Một chỉ huy cao cấp của Ukraine tối 14/11 cho biết các thông tin về việc Nga đạt được bước tiến lớn trên bộ tại mặt trận Zaporizhzhia đang bị thổi phồng.

Theo tờ Kyiv Post, Đại tá Valentyn Manko, chỉ huy lực lượng tấn công của Ukraine, phát biểu trong một video gửi tới các nhà sáng tạo nội dung và báo chí: “Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao công việc của các bạn. Nhưng khi binh sĩ chúng tôi đọc được thông tin rằng một địa điểm đã thất thủ trong khi chúng tôi vẫn đang chiến đấu tại đó, điều đó sẽ làm suy giảm tinh thần”.

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), ông Vladyslav Voloshyn, ngày 11/11 xác nhận quân đội nước này đã rút khỏi một số vị trí gần 5 khu định cư ở Zaporizhzhia, gồm các làng Uspenivka và Novomykolaivka.

Binh sĩ Nga ở tiền tuyến tại Ukraine. Ảnh: TASS

Theo các nguồn tin mở, đợt rút quân diễn ra vào cuối tuần. Các cuộc tấn công này giúp Nga kiểm soát hơn 70 km² lãnh thổ Ukraine chỉ trong chưa đầy ba ngày – tốc độ nhanh gấp đôi mức tiến trung bình của lực lượng Nga từ đầu năm 2023.

Ông Voloshyn cho biết bộ binh Nga di chuyển bằng xe máy đã luồn qua những vị trí phòng thủ thưa thớt của Ukraine, buộc các đơn vị tại đây phải rút lui có trật tự. Thời tiết nhiều sương mù và mưa, cũng khiến hiệu quả hoạt động của các thiết bị bay không người lái (UAV) Ukraine suy giảm, cũng góp phần hỗ trợ đà tiến của Nga.

Đại tá Manko cho hay các trung đoàn xung kích tinh nhuệ của Ukraine đã có mặt tại khu vực Zaporizhzhia và đang tiến hành “quét sạch” đối phương một cách có hệ thống. Việc kiểm tra từng ngôi nhà, tầng hầm hay các vị trí khả nghi khác rất mất thời gian và tiềm ẩn rủi ro, song vẫn đang được triển khai.

Để củng cố niềm tin của công chúng vào tuyến phòng thủ phía Nam, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/11 đã đến thăm tiền tuyến tại Zaporizhzhia, nghe báo cáo của các chỉ huy và gặp gỡ binh sĩ.

Tuy nhiên, nghị sĩ Ukraine Mariana Bezhula chiều 14/11 đưa ra nhận định trái ngược, cảnh báo tuyến phòng thủ này có nguy cơ sụp đổ.

Trái với cảnh báo của bà Bezhula, báo cáo sáng cùng ngày của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết tình hình ở khu vực Hulyaipole vẫn tương đối ổn định, sáu cuộc tấn công của Nga trong ngày đều bị đẩy lùi.

Nguồn tin Nga xác nhận giao tranh vẫn tiếp diễn. Báo Komsomolskaya Pravda Zaporizhzhia cho biết Lữ đoàn xe tăng Cận vệ số 5 đã kiểm soát được mạng lưới công sự của Ukraine gần làng Danylivka và gây thiệt hại nặng nề. Trước đó, thông cáo ngày 12/11 của Moskva xác nhận kiểm soát được làng Uspenivka, đồng thời cho hay các đợt tiến công đang được đẩy mạnh nhằm “mở rộng và khai thác thắng lợi chiến thuật”.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, trong báo cáo tối 13/11, nhận định lực lượng Nga đang tiếp tục “tiến lên và tăng cường các hoạt động tấn công theo hướng Hulyaipole và Velykomykhailivka, tận dụng ưu thế từ việc chế áp bằng không kích và thời tiết xấu khiến năng lực trinh sát bằng UAV của Ukraine suy giảm”.

Cùng thời điểm, Trung đoàn Tấn công số 33 – đơn vị mà Đại tá Manko cho biết đang hoạt động tại khu vực Hulyaipole – công bố báo cáo chiến trường nêu rõ các đội bộ binh đang tiến lên trước sức kháng cự hạn chế và đã tiếp cận ngoại vi làng Uspenivka.

Bản tin của Trung đoàn 33 viết: “Lực lượng đối phương có quân số vượt trội, đông gấp khoảng 8 lần so với phía Ukraine, nhưng tổn thất của họ cũng tương đương. Các chiến binh của chúng tôi đang áp sát Uspenivka. Những cuộc đột kích lẻ tẻ của đối phương vào các khu định cư tại đây không mang ý nghĩa chiến thuật hay chiến lược. Lực lượng tấn công của chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ”.

Nhóm theo dõi chiến sự độc lập DeepState sáng 14/11 đã đăng bản đồ cho thấy giao tranh tại khu vực Zaporizhzhia – Hulyaipole nhìn chung đang chững lại.

Trong một phân tích khác, sĩ quan Kyrll Sazonov thuộc Lữ đoàn 41 mô tả các trận chiến tại đây là “rất hỗn loạn”. Những nhóm nhỏ bộ binh Nga liên tục luồn qua phòng tuyến Ukraine, trong khi các đơn vị phản kích Ukraine truy quét trở lại, khiến cả hai phía đều chưa giành được ưu thế rõ rệt.