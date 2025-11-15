Nga hé lộ robot phun lửa không người lái trên chiến trường Ukraine

Quân đội Nga đang được đưa vào trang bị các phương tiện tác chiến mặt đất không người lái mới đến chiến trường Ukraine.

Một bệ phóng robot của Nga được trang bị súng phun lửa Shmel đã được phát hiện tại chiến trường Ukraine. Hình ảnh tương ứng được kênh Telegram ‘Arkhangel Spetsnaz’ đăng tải.

Bức ảnh cho thấy một robot bọc thép bánh xích Kurier, được trang bị 10 ống phóng súng phun lửa. Robot đang được vận chuyển trên thùng xe tải. "Đây là chiếc xe đang di chuyển ra tiền tuyến. Chúng tôi sẽ không nêu rõ hướng đi, vì vậy đây sẽ là một bất ngờ đối với lực lượng Ukraine, điều mà họ rõ ràng đã lường trước", kênh Telegram ‘Arkhangel Spetsnaz’ viết.

Hình ảnh robot phun lửa mới của Nga trên xe di chuyển ra khu vực xung đột.

Theo như mô tả, dường như Cục thiết kế Kulibin đã bắt đầu thử nghiệm tại thực địa đối với phiên bản mới của nền tảng robot chiến trường Kuryer.

Hiện nay, các nhà thiết kế đã biến đổi phương tiện vận tải quân sự điều khiển từ xa phổ biến thành xe hỗ trợ hỏa lực chiến đấu - đây là một phiên bản thu nhỏ, không người lái của tổ hợp phun lửa tự hành hạng nặng Solntsepek.

Với mục đích này, một cụm gồm 8 súng phun lửa cầm tay (súng phóng đạn cháy nhiệt áp) dành cho bộ binh loại Shmel đã được lắp đặt trên nền tảng robot Kuryer.

Trước đây, trong một triển lãm quân sự Robotic Engineering cũng từng giới thiệu một robot với thiết kế tương tự. Thiết kế này không được đặt tên nhưng giới quan sát phương Tây tạm gọi là robot “mini-Solntsepyok”.

Thay vì sử dụng tên lửa nhiệt áp cỡ lớn, nền tảng này sử dụng vũ khí bộ binh như bệ phóng tên lửa "Shmel" được lắp trên khung đôi. Hệ thống có thể bắn tất cả các ống phóng cùng lúc hoặc tuần tự. Các nhà phát triển cho biết phương pháp này giúp giảm chi phí bằng cách sử dụng đạn dược bộ binh hiện có và đơn giản hóa việc nạp đạn.

Thiết kế của robot tự hành được gọi là mini-Solntsepyok.

Khái niệm này bao gồm các tính năng vận hành tự động. Nếu mất liên lạc với người điều khiển, robot được thiết kế để tiếp tục di chuyển bằng định vị vệ tinh và các cảm biến tích hợp. Các nhà phát triển cũng tuyên bố nó có thể tự động quét chiến trường và tấn công mục tiêu, mặc dù tính khả thi của những khả năng này vẫn chưa chắc chắn.

Triển vọng cho những sản phẩm như vậy rất hứa hẹn, vì chúng nhỏ gọn, giá thành rẻ và có thể bảo vệ nhân sự khi họ ở tương đối xa tuyến tiếp xúc. Do hoạt động của UAV ở hậu phương, nguy cơ tổ hợp Solntsepek bị phá hủy là rất cao, trong khi đó "TOS mini" dựa trên nền tảng Kuryer có tiềm năng trở thành một giải pháp thay thế khả thi.

Nhà phát triển cũng xác nhận việc thử nghiệm phương tiện mới tại khu vực chiến sự, cùng với một bức ảnh chính thức hơn. Trước đó, nền tảng Kuryer được cung cấp làm bệ vận tải, phương tiện rải mìn, trạm tác chiến điện tử di động và robot hỗ trợ hỏa lực với súng máy và súng phóng lựu.