Pokrovsk gần như đã thất thủ, quân Ukraine chật vật với UAV của Nga

Chiến dịch Pokrovsk-Mirnograd của Quân đội Nga đang bước vào giai đoạn cuối; trong khi Quân đội Ukraine ở mặt trận, đang chật vật đối phó với UAV của Nga.

Tiến Minh
Kênh Arkhangel Spetsnaz đưa tin, chiến dịch tiến công khu đô thị Pokrovsk-Myrnohrad của Quân đội Nga (RFAF) đang bước vào giai đoạn cuối. Quân Ukraine phòng thủ ở khu đô thị Pokrovsk gần như đã thất thủ, và các cuộc tấn công đang diễn ra tại khu đô thị Myrnohrad.
Theo kênh Arkhangel Spetsnaz, một số nhóm nhỏ quân Ukraine vẫn còn bị kẹt ở lại Pokrovsk, không thể rút lui. Toàn bộ khu vực phía nam tuyến đường sắt đã do RFAF kiểm soát, trong khi ở phía bắc, các mũi xung kích của RFAF đang quét sạch quân Ukraine khỏi các khu dân cư, tiến đến vùng ngoại ô thành phố.
Hiện cuộc tấn công của RFAF vào Myrnohrad đang diễn ra, và bất chấp sự kháng cự của quân Ukraine, chiến dịch của quân Nga khá thành công. Hiện nay, gần như toàn bộ khu vực phía nam của thành phố, đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.
Sau khi cứ điểm Sukhoi Yar đã bị quân Nga kiểm soát vào hôm 13/11, và một vòng vây đã hình thành gần đó, nhốt quân phòng thủ Ukraine bên trong, không thể thoát ra. Các đơn vị Ukraine ở Myrnohrad đang bắt đầu ra hàng, và nhiều video về những người lính Ukraine bị bắt đã xuất hiện trực tuyến.
Những nỗ lực của tướng Syrsky nhằm đột phá qua hướng thị trấn Rodynske cho đến nay vẫn chưa thành công, mặc dù ông đang cố gắng xây dựng một đầu cầu trong thành phố để tổ chức đột phá. Tuy nhiên, lực lượng dự bị đang bị hỏa lực pháo binh, UAV FPV của Nga tích cực truy lùng.
Ngoài ra, lực lượng không quân chiến thuật của Nga cũng tích cực hoạt động, các cuộc không kích dữ dội của Nga khiến quân Ukraine phải rút khỏi làng Zatyshok (Suvorovo), cố gắng giữ vững khu vực Sukhetske. Quân Nga cũng thất bại trong việc đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi Kazennyi Torets.
Khu vực “mấu lồi Dobropillia”, mặc dù Kiev tuyên bố đã đạt được những thành công nhất định, nhưng điều này không có gì kiểm chứng. Tuy nhiên, tình hình ở khu vực này vẫn rất nghiêm trọng, và giao tranh vẫn tiếp diễn, kênh Rybar cho biết.
Theo một bài báo trên tờ The Financial Times (FT) của Anh, yếu tố chính dẫn đến thành công của RFAF tại khu vực Pokrovsk là sự hoạt động hiệu quả của các trắc thủ điều khiển UAV của họ. Tờ báo này lưu ý rằng, Quân đội Ukraine (AFU) hiện không còn chiếm ưu thế về số lượng UAV.
Hoạt động hiệu quả của Lữ đoàn không người lái Rubicon thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đã phần lớn loại bỏ khả năng sử dụng UAV của AFU và trở thành vấn đề lớn đối với quân Ukraine ở mặt trận Pokrovsk và trên toàn bộ chiến trường, FT tuyên bố.
Điều đáng chú ý là cả lực lượng vũ trang Ukraine và các chuyên gia quân sự của chính quyền Kiev hiện đang bày tỏ quan điểm tương tự. Họ lưu ý rằng Lữ đoàn Rubicon của Nga sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất và các chiến thuật hiệu quả nhất để triển khai UAV trên chiến trường.
Chỉ huy AFU và chuyên gia quân sự Ukraine cũng nhấn mạnh rằng hoạt động hiệu quả của Lực lượng không quân chiến thuật RFAF, tấn công các sở chỉ huy UAV của Ukraine, cũng góp phần đáng kể vào thành công của RFAF trên chiến trường trong thời gian qua.
Trích dẫn các lý do cho tình hình hiện tại, Kiev thừa nhận rằng AFU rõ ràng đã bỏ lỡ thời điểm RFAF bắt đầu phát triển các đơn vị UAV hiệu quả. Hơn nữa, Kiev nhấn mạnh rằng, nạn tham nhũng trong việc mua sắm UAV, đã khiến nhiều đơn vị của AFU hiện đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng UAV.
Với các binh sĩ Ukraine ở tuyến đầu, họ thậm chí tự đặt ra quy tắc sinh tồn, khi UAV của Nga đang bay rợp trời tại một trong những điểm nóng nhất trên chiến trường. “Hãy im lặng, che giấu vị trí của bạn và đừng di chuyển khi không cần thiết. Tốt nhất là ngồi trong chiến hào”, quân nhân vận hành UAV Ukraine tên Dmytro cho biết.
Theo các chuyên gia Ukraine, Lữ đoàn Rubicon của Nga có khoảng 5.000 quân và nguồn tài chính lớn. Nhiệm vụ của họ là phá vỡ hậu cần của Ukraine, loại bỏ các đội chỉ huy UAV của Ukraine và huấn luyện các đơn vị Nga khác. Nhờ đó, Rubicon có thể gây áp lực lên Ukraine suốt 24/7 và đang tập trung ngăn các nguồn tiếp tế chảy vào Pokrovsk.
“Họ có nhiều người, nghĩa là họ có thể hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Họ có thể thay ca sau mỗi 5 giờ, họ có thể ngủ. Với chúng tôi thì khó hơn vì không có nhiều người để luân phiên liên tục, và chúng tôi vẫn phải ngủ”, một binh sĩ Ukraine khác nói.
RFAF cũng cho biết, Lữ đoàn Rubicon chỉ mới được thành lập năm ngoái và tới năm nay họ đã tập kích thành công 10.000 mục tiêu của Ukraine. Một trong những thành công nổi bật của Rubicon là đẩy quân Ukraine khỏi khu vực Kursk của Nga. Họ được xem là yếu tố thay đổi cuộc chơi khi buộc Kiev phải rút quân vì đã bị cắt đứt tuyến hậu cần thiết yếu. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Kyiv Post)
Tiến Minh
Topcor
Link bài gốc Copy link
https://topcor.ru/65978-v-britanii-nazvali-glavnyj-faktor-uspeha-vs-rf-v-pokrovske.html
#Pokrovsk #Myrnohrad #Nga bao vây Pokrovsk #UAV #rubicon #Pokrovsk thất thủ

