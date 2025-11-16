UAV Ukraine phá hủy bệ phóng S-400 và radar của Nga tại Novorossiysk

Ngày 14/11, UAV Ukraine đã tấn công nhằm vào cảng và cơ sở dầu khí ở Novorossiysk, phá hủy bốn bệ phóng cùng hai radar thuộc tổ hợp phòng không S-400 “Triumf”.

Theo thông tin sơ bộ, Ukraine đã triển khai loạt UAV tầm xa nhắm vào kho dầu, bến container, hạ tầng ven biển và một tàu tại khu vực cảng chiến lược này.

Hình ảnh vệ tinh do Kyiv Independent thu thập cho thấy bốn bệ phóng S-400 bị phá hủy tại căn cứ của Trung đoàn Cờ Đỏ Kuban – một trong những đơn vị phòng không chủ lực của Nga tại Biển Đen.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại về cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga ở Novorossiysk sau cuộc tấn công của UAV Ukraine. Nguồn: SBU

Ngoài ra, cuộc tấn công còn phá hủy hai loại radar quan trọng: radar cảnh giới tầm xa 96N6 (Cheese Board) và radar điều khiển hỏa lực 92N6 (Grave Stone).

Căn cứ được cho là triển khai khoảng 12 bệ phóng S-400. Nguồn tin cho biết thêm một số bệ phóng khác có thể đã bị hư hại trong đòn tấn công.

Chiến dịch được thực hiện bởi SBU với sự phối hợp của tình báo quân đội Ukraine (HUR), Lực lượng Phòng vệ Đặc biệt và Lực lượng Biên phòng.

Ukraine thời gian qua liên tục tấn công mục tiêu dầu khí tại lãnh thổ Nga và các vùng bị Nga chiếm đóng nhằm cắt đứt hậu cần và làm suy yếu năng lực chiến đấu của Moscow.

Novorossiysk là trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt, không chỉ tiếp nhận dầu của Nga mà còn của Kazakhstan, với lưu lượng hơn 2 triệu thùng/ngày – tương đương khoảng 5% nguồn cung dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Giá dầu thế giới đã tăng gần 2% trong sáng 14/11 sau thông tin UAV Ukraine tấn công cơ sở lưu trữ nhiên liệu tại cảng Novorossiysk. Reuters cho biết sau vụ việc, cảng biển này đã tạm ngừng hoạt động xuất khẩu dầu ngay trong đêm.