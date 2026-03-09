Miền Bắc mưa dông, trời chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9 3, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Sáng 9/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm ngày 9/3 sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ tối và đêm 9/3-10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 9/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 9-10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ C.

Ngoài ra, Ngày và đêm 9/3, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 9–10/3, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ trưa và chiều 9/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m. Từ đêm 09/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-3,0m.

Từ chiều và đêm 9/3, không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Trung Bộ. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 9/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.