Thời tiết biến động - vũ khí vô hình trên chiến trường Ukraine

Tại chiến tuyến ở Ukraine, thời tiết chuyển mùa khiến điều kiện tác chiến trở nên khắc nghiệt hơn – song cũng tạo ra những cơ hội bất ngờ cho cả hai bên.

Theo kênh CNN (Mỹ), sương mù phủ dày khiến thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga và Ukraine khó hoạt động, nhưng cả đôi bên đều khéo léo tận dụng chính màn sương ấy để tạo lợi thế.

Vào ngày 14/11, lực lượng Nga đã tận dụng tầm nhìn hạn chế để xây dựng một cầu phao bắc qua sông Vovcha. Theo trang mạng DeepState, Nga đã đưa được ít nhất 10 xe di chuyển qua cầu phao.

Khói lửa bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào thành phố Kiev, Ukraine ngày 20/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Donetsk, sương mù đã cản trở hoạt động của thiết bị bay không người lái của cả Nga và Ukraine trong khu vực trấn Pokrovsk – nơi giao tranh đang diễn ra quyết liệt – và khiến cục diện chiến trường thêm phần khó lường.

“Sương mù Donbass đó. Di chuyển trong sương thì đỡ bị UAV bắn trúng hơn, nhưng chúng tôi cũng vất vả, và mọi thứ trên mảnh đất này cứ như ván cờ”, một binh sĩ Ukraine tại khu vực nói.

Theo nhà phân tích quân sự David Axe, sương mù cũng đã giúp một trung đoàn tấn công của Ukraine thực hiện các cuộc đột kích trong những ngày gần đây vào những khu vực thuộc Pokrovsk. Trong khi đó, nhà vận hành thiết bị bay không người lái Ukraine Yevhen Strokan đã viết trên mạng xã hội X ngày 13/11: "Các cuộc giao tranh đang nổ ra ở những nơi bất ngờ nhất, đặc biệt là sau sương mù".

Người Ukraine thường sử dụng thiết bị bay không người lái giám sát để theo dõi chuyển động của quân đội Nga nhưng thời tiết đang cản trở điều đó. Nhà phân tích Michael Kofman vào ngày 14/11 nhận định trên X: "Sương mù, gió và mưa làm suy yếu đáng kể hoạt động của thiết bị bay không người lái, tạo điều kiện cho Nga xâm nhập vào các vị trí của Ukraine".

Theo CNN, thời tiết cũng tạo nhiều thuận lợi cho quân đội Nga tại khu vực Zaporizhzhia, nơi mà theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/11, họ đã chiếm được làng Yablukove cũng như hai ngôi làng gần đó. Quân đội Ukraine cùng ngày xác nhận Nga tấn công và pháo kích dữ dội tại một số khu vực thuộc Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Quân đội Ukraine cho biết các đơn vị của họ đã rút khỏi một ngôi làng ở Zaporizhzhia "đến các vị trí thuận lợi hơn cho việc phòng thủ".