Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Thời tiết biến động - vũ khí vô hình trên chiến trường Ukraine

Tại chiến tuyến ở Ukraine, thời tiết chuyển mùa khiến điều kiện tác chiến trở nên khắc nghiệt hơn – song cũng tạo ra những cơ hội bất ngờ cho cả hai bên.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo kênh CNN (Mỹ), sương mù phủ dày khiến thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga và Ukraine khó hoạt động, nhưng cả đôi bên đều khéo léo tận dụng chính màn sương ấy để tạo lợi thế.

Vào ngày 14/11, lực lượng Nga đã tận dụng tầm nhìn hạn chế để xây dựng một cầu phao bắc qua sông Vovcha. Theo trang mạng DeepState, Nga đã đưa được ít nhất 10 xe di chuyển qua cầu phao.

Khói lửa bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào thành phố Kiev, Ukraine ngày 20/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Khói lửa bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào thành phố Kiev, Ukraine ngày 20/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Donetsk, sương mù đã cản trở hoạt động của thiết bị bay không người lái của cả Nga và Ukraine trong khu vực trấn Pokrovsk – nơi giao tranh đang diễn ra quyết liệt – và khiến cục diện chiến trường thêm phần khó lường.

“Sương mù Donbass đó. Di chuyển trong sương thì đỡ bị UAV bắn trúng hơn, nhưng chúng tôi cũng vất vả, và mọi thứ trên mảnh đất này cứ như ván cờ”, một binh sĩ Ukraine tại khu vực nói.

Theo nhà phân tích quân sự David Axe, sương mù cũng đã giúp một trung đoàn tấn công của Ukraine thực hiện các cuộc đột kích trong những ngày gần đây vào những khu vực thuộc Pokrovsk. Trong khi đó, nhà vận hành thiết bị bay không người lái Ukraine Yevhen Strokan đã viết trên mạng xã hội X ngày 13/11: "Các cuộc giao tranh đang nổ ra ở những nơi bất ngờ nhất, đặc biệt là sau sương mù".

Người Ukraine thường sử dụng thiết bị bay không người lái giám sát để theo dõi chuyển động của quân đội Nga nhưng thời tiết đang cản trở điều đó. Nhà phân tích Michael Kofman vào ngày 14/11 nhận định trên X: "Sương mù, gió và mưa làm suy yếu đáng kể hoạt động của thiết bị bay không người lái, tạo điều kiện cho Nga xâm nhập vào các vị trí của Ukraine".

Theo CNN, thời tiết cũng tạo nhiều thuận lợi cho quân đội Nga tại khu vực Zaporizhzhia, nơi mà theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/11, họ đã chiếm được làng Yablukove cũng như hai ngôi làng gần đó. Quân đội Ukraine cùng ngày xác nhận Nga tấn công và pháo kích dữ dội tại một số khu vực thuộc Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Quân đội Ukraine cho biết các đơn vị của họ đã rút khỏi một ngôi làng ở Zaporizhzhia "đến các vị trí thuận lợi hơn cho việc phòng thủ".

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/quan-su/thoi-tiet-bien-dong-vu-khi-vo-hinh-tren-chien-truong-ukraine-20251116132056842.htm
#Zaporizhzhia #Nga #Ukraine #thời tiết #thiết bị bay không người lái #chiến tuyến ở Ukraine

Bài liên quan

Quân sự

UAV Ukraine phá hủy bệ phóng S-400 và radar của Nga tại Novorossiysk

Ngày 14/11, UAV Ukraine đã tấn công nhằm vào cảng và cơ sở dầu khí ở Novorossiysk, phá hủy bốn bệ phóng cùng hai radar thuộc tổ hợp phòng không S-400 “Triumf”.

Theo thông tin sơ bộ, Ukraine đã triển khai loạt UAV tầm xa nhắm vào kho dầu, bến container, hạ tầng ven biển và một tàu tại khu vực cảng chiến lược này.

Hình ảnh vệ tinh do Kyiv Independent thu thập cho thấy bốn bệ phóng S-400 bị phá hủy tại căn cứ của Trung đoàn Cờ Đỏ Kuban – một trong những đơn vị phòng không chủ lực của Nga tại Biển Đen.

Xem chi tiết

Quân sự

Pokrovsk gần như đã thất thủ, quân Ukraine chật vật với UAV của Nga

Chiến dịch Pokrovsk-Mirnograd của Quân đội Nga đang bước vào giai đoạn cuối; trong khi Quân đội Ukraine ở mặt trận, đang chật vật đối phó với UAV của Nga.

1.jpg
Kênh Arkhangel Spetsnaz đưa tin, chiến dịch tiến công khu đô thị Pokrovsk-Myrnohrad của Quân đội Nga (RFAF) đang bước vào giai đoạn cuối. Quân Ukraine phòng thủ ở khu đô thị Pokrovsk gần như đã thất thủ, và các cuộc tấn công đang diễn ra tại khu đô thị Myrnohrad.
2.jpg
Theo kênh Arkhangel Spetsnaz, một số nhóm nhỏ quân Ukraine vẫn còn bị kẹt ở lại Pokrovsk, không thể rút lui. Toàn bộ khu vực phía nam tuyến đường sắt đã do RFAF kiểm soát, trong khi ở phía bắc, các mũi xung kích của RFAF đang quét sạch quân Ukraine khỏi các khu dân cư, tiến đến vùng ngoại ô thành phố.
Xem chi tiết

Quân sự

Nga hé lộ robot phun lửa không người lái trên chiến trường Ukraine

 Quân đội Nga đang được đưa vào trang bị các phương tiện tác chiến mặt đất không người lái mới đến chiến trường Ukraine.

Một bệ phóng robot của Nga được trang bị súng phun lửa Shmel đã được phát hiện tại chiến trường Ukraine. Hình ảnh tương ứng được kênh Telegram ‘Arkhangel Spetsnaz’ đăng tải.

Bức ảnh cho thấy một robot bọc thép bánh xích Kurier, được trang bị 10 ống phóng súng phun lửa. Robot đang được vận chuyển trên thùng xe tải. "Đây là chiếc xe đang di chuyển ra tiền tuyến. Chúng tôi sẽ không nêu rõ hướng đi, vì vậy đây sẽ là một bất ngờ đối với lực lượng Ukraine, điều mà họ rõ ràng đã lường trước", kênh Telegram ‘Arkhangel Spetsnaz’ viết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới