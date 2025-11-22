Thói quen xấu gây tăng axit dạ dày

Ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và căng thẳng là cách đơn giản để kiểm soát axit dạ dày, ngăn ngừa viêm loét lâu dài.

Axit dạ dày tăng cao không chỉ gây ợ nóng hay khó tiêu mà còn dễ dẫn đến viêm loét, trào ngược và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tiêu hóa. Nhiều thói quen hàng ngày tưởng chừng vô hại thực chất lại là nguyên nhân khiến dạ dày phải hoạt động quá tải.

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy ợ chua, đầy bụng hay khó tiêu sau bữa ăn, rất có thể nguyên nhân xuất phát từ những thói quen ăn uống và sinh hoạt thường ngày. Những thói quen này không chỉ làm tăng axit dạ dày mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra nhiều bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm.

Ăn quá nhanh và không nhai kỹ

Ăn vội vàng khiến thức ăn chưa được nghiền nát kỹ, dạ dày phải tiết nhiều axit để tiêu hóa, dễ gây ợ nóng và trào ngược. Nhai kỹ giúp giảm gánh nặng cho dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Cách phòng tránh: Ăn chậm, nhai kỹ từng miếng, dành ít nhất 20–30 phút cho mỗi bữa ăn.

Bỏ bữa hoặc ăn không đúng giờ

Dạ dày rỗng lâu sẽ kích thích tiết axit quá mức, gây viêm loét, đau bụng và ợ chua. Thói quen ăn thất thường làm cơ thể khó kiểm soát lượng axit và tiêu hóa.

Cách phòng tránh: Duy trì 3 bữa chính và 1–2 bữa phụ, ăn đúng giờ, không bỏ bữa.

Sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn, cà phê, nước ngọt có gas

Rượu, bia, cà phê và đồ uống có gas làm tăng tiết axit, gây trào ngược và kích thích niêm mạc dạ dày. Lạm dụng lâu dài có thể dẫn đến viêm loét hoặc thậm chí xuất huyết dạ dày.

Cách phòng tránh: Hạn chế rượu bia, thay cà phê và nước ngọt có gas bằng nước lọc hoặc trà thảo mộc dịu nhẹ.

Hút thuốc lá

Thuốc lá làm giảm khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày, đồng thời kích thích tiết axit, tăng nguy cơ loét dạ dày và ung thư dạ dày.

Cách phòng tránh: Ngừng hút thuốc hoàn toàn hoặc hạn chế tối đa tiếp xúc với khói thuốc.

Căng thẳng kéo dài

Stress làm rối loạn cơ chế tiết axit, khiến dạ dày tăng sản xuất axit và dễ trào ngược. Ngoài ra, stress còn làm giảm nhu động ruột, ảnh hưởng tiêu hóa và hấp thu.

Cách phòng tránh: Thư giãn bằng thiền, yoga, tập thể dục hoặc các hoạt động giải trí để cân bằng tinh thần.

Ăn quá nhiều đồ cay, mỡ, chiên xào

Thức ăn nhiều gia vị, dầu mỡ khó tiêu, kích thích dạ dày tiết axit mạnh hơn, gây trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.

Cách phòng tránh: Ưu tiên đồ luộc, hấp, hạn chế đồ chiên xào và gia vị cay nóng.

Ngủ ngay sau khi ăn

Nằm hoặc ngủ ngay sau bữa ăn khiến axit dễ trào ngược lên thực quản, gây ợ chua, khó tiêu và viêm thực quản.

Cách phòng tránh: Chờ ít nhất 2–3 giờ sau ăn mới đi ngủ hoặc nghỉ ngơi nhẹ nhàng.

Sử dụng thuốc bừa bãi

Một số thuốc giảm đau, kháng viêm hay corticoid nếu dùng lâu dài làm tăng axit dạ dày, giảm lớp bảo vệ niêm mạc, dễ dẫn đến viêm loét hoặc xuất huyết.

Cách phòng tránh: Không tự ý sử dụng thuốc, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng kéo dài.

Ăn khuya, ăn quá muộn

Ăn tối muộn khiến dạ dày phải tiêu hóa khi cơ thể chuẩn bị nghỉ ngơi, kích thích axit tăng cao, dẫn đến trào ngược, khó ngủ, mệt mỏi.

Cách phòng tránh: Ăn tối trước 19–20 giờ, nếu đói có thể ăn nhẹ bằng trái cây hoặc sữa chua.

Uống quá ít nước

Thiếu nước khiến quá trình tiêu hóa và trung hòa axit gặp khó khăn, dễ dẫn đến viêm loét và khó tiêu.

Cách phòng tránh: Uống đủ 1,5–2 lít nước mỗi ngày, tránh uống quá nhiều cùng lúc.

Để kiểm soát axit dạ dày hiệu quả, nên ăn uống điều độ, nhai kỹ và tránh bỏ bữa, đồng thời hạn chế rượu bia, cà phê, đồ cay nóng và thuốc lá. Việc thư giãn, quản lý căng thẳng và duy trì giấc ngủ hợp lý cũng rất quan trọng, bên cạnh việc uống đủ nước và duy trì lối sống lành mạnh. Những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày có thể giúp dạ dày giảm tiết axit quá mức, ngăn ngừa viêm loét và cải thiện sức khỏe tiêu hóa lâu dài.