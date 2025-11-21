Phải cắt toàn bộ dạ dày điều trị ung thư vì thói quen uống rượu

Các bác sĩ Khoa Ngoại Quán Sứ 1 Bệnh viện K đã ứng dụng thành công phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày và nối trong mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Ân hận vì thói quen uống rượu mỗi ngày gây ung thư

Mới đây, tại khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K, một người đàn ông 58 tuổi với tiền sử uống quá nhiều rượu một ngày, trung bình 1,5 lít/ngày đã nhập viện Bệnh viện K với chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Bệnh nhân đã được thực hiện phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày nối trong thành công, bác sỹ đánh giá đây là ca bệnh tương đối phức tạp được điều trị hiệu quả nhờ kỹ thuật nội soi.

Ông Đinh Văn Th. (sinh 1967, quê Quỳnh Vũ – Thái Bình) là người bệnh vừa được thực hiện cắt toàn bộ dạ dày bằng phương pháp phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện K.

Bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ, Bệnh viện K thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ông cho biết bản thân là người có thói quen uống rượu, thường uống rất nhiều. “Tôi ở nhà, mỗi ngày cứ làm vườn xong thì cũng buồn, nên dần thành thói quen bỏ rượu ra uống, mỗi ngày tôi cứ uống vậy mà cũng hơn cả lít rượu, vợ con cũng nhắc nhở nhưng tôi chủ quan chỉ nghĩ đơn giản uống xong nằm nghỉ vậy thôi ...” ông Th. chia sẻ.

Chỉ đến khi đau bụng kéo dài nhiều ngày, ông được vợ con đưa đến bệnh viện K để khám, cả gia đình bàng hoàng khi được bác sĩ kết luận mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Sau khi thực hiện nội soi dạ dày, kết hợp khám cận lâm sàng, người bệnh và người nhà được bác sĩ chia sẻ, phân tích kỹ về tình trạng bệnh hiện tại. Đối với trường hợp của ông Đinh Văn Th. bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K đã đưa ra phác đồ điều trị, chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày bằng phương pháp nội soi, thực hiện nối trong hoàn toàn kèm vét hạch triệt căn sau đó tiếp tục đánh giá điều trị.

Nhận thấy tính cấp thiết của bệnh cũng như những lợi ích của phẫu thuật nội soi sau khi được bác sĩ chia sẻ thông tin, người bệnh cùng gia đình nhanh chóng đồng ý thực hiện để kịp thời kiểm soát tình trạng bệnh.

Phẫu thuật triệt căn, nhanh hồi phục

Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày, nối trong - Phương pháp điều trị bệnh hiệu quả cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Về trường hợp người bệnh Đinh Văn Th., mục tiêu chính của cuộc mổ là cắt toàn bộ dạ dày để loại bỏ hoàn toàn tổn thương, thắt sát gốc các mạch máu nuôi dạ dày và vét hạch, đồng thời thực hiện nối ống tiêu hóa an toàn bằng kỹ thuật nội soi toàn phần.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ 1, chia sẻ về những ưu điểm của phương pháp phẫu thuật nội soi này: “Phẫu thuật nội soi có hiệu quả tương đương về mặt triệt căn so với phương pháp phẫu thuật mở thường quy.

Thăm hỏi và tư vấn cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện K, phẫu thuật nội soi cắt dạ dày có thể đạt rìa cắt âm tính và số lượng hạch tương đương mổ mở, không thua kém về mặt ung thư học.

Tiếp đó, ưu điểm có thể nhìn thấy rõ nhất ở phương pháp này là khả năng hồi phục nhanh: Người bệnh ít đau sau mổ, hạn chế mất máu, khả năng nhiễm trùng vết mổ thấp hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn, bệnh nhân sớm trở lại sinh hoạt hàng ngày.

Về khả năng vét hạch, phẫu thuật nội soi có thể loại bỏ hạch vùng tốt, tương đương phẫu thuật mở đối với giai đoạn bệnh thích hợp, có thể loại bỏ triệt để mà hạn chế gây ra các biến chứng nguy hiểm cho người bệnh”.

Trong trường hợp của bệnh nhân Đinh Văn Th., nội soi cắt toàn bộ dạ dày và nối trong đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật cao, xử trí mạch máu sát gốc và kiểm soát chảy máu trong ổ bụng.

Đây là những thao tác phức tạp, nhưng được các bác sĩ Khoa Ngoại Quán Sứ 1 Bệnh viện K ứng dụng thành công triển khai thường quy, do đó thời gian phẫu thuật vì vậy cũng được đảm bảo hơn cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đánh giá phục hồi tốt, được lên kế hoạch hóa chất bổ trợ. Sau ca mổ thành công, ông Th. chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ rằng bản thân đã quá chủ quan với sức khỏe khi sử dụng rượu thường xuyên như vậy.

Đến khi phải vào viện, tôi mới biết việc giữ gìn sức khỏe qua thói quen sinh hoạt hàng ngày và việc kiểm tra, tầm soát ung thư quan trọng như thế nào. Hy vọng tất cả mọi người hãy đề cao ý thức khám bệnh, tầm soát định kỳ để có thể chủ động, được điều trị hiệu quả hơn”.