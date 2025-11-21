Hà Nội

Sống Khỏe

Phải cắt toàn bộ dạ dày điều trị ung thư vì thói quen uống rượu

Bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn muộn được phẫu thuật nội soi thành công tại Bệnh viện K, nâng cao hiệu quả điều trị và khả năng hồi phục nhanh chóng.

Thúy Nga

Các bác sĩ Khoa Ngoại Quán Sứ 1 Bệnh viện K đã ứng dụng thành công phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày và nối trong mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Ân hận vì thói quen uống rượu mỗi ngày gây ung thư

Mới đây, tại khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K, một người đàn ông 58 tuổi với tiền sử uống quá nhiều rượu một ngày, trung bình 1,5 lít/ngày đã nhập viện Bệnh viện K với chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Bệnh nhân đã được thực hiện phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày nối trong thành công, bác sỹ đánh giá đây là ca bệnh tương đối phức tạp được điều trị hiệu quả nhờ kỹ thuật nội soi.

Ông Đinh Văn Th. (sinh 1967, quê Quỳnh Vũ – Thái Bình) là người bệnh vừa được thực hiện cắt toàn bộ dạ dày bằng phương pháp phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện K.

ut-da-day.jpg
Bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ, Bệnh viện K thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ông cho biết bản thân là người có thói quen uống rượu, thường uống rất nhiều. “Tôi ở nhà, mỗi ngày cứ làm vườn xong thì cũng buồn, nên dần thành thói quen bỏ rượu ra uống, mỗi ngày tôi cứ uống vậy mà cũng hơn cả lít rượu, vợ con cũng nhắc nhở nhưng tôi chủ quan chỉ nghĩ đơn giản uống xong nằm nghỉ vậy thôi ...” ông Th. chia sẻ.

Chỉ đến khi đau bụng kéo dài nhiều ngày, ông được vợ con đưa đến bệnh viện K để khám, cả gia đình bàng hoàng khi được bác sĩ kết luận mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Sau khi thực hiện nội soi dạ dày, kết hợp khám cận lâm sàng, người bệnh và người nhà được bác sĩ chia sẻ, phân tích kỹ về tình trạng bệnh hiện tại. Đối với trường hợp của ông Đinh Văn Th. bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K đã đưa ra phác đồ điều trị, chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày bằng phương pháp nội soi, thực hiện nối trong hoàn toàn kèm vét hạch triệt căn sau đó tiếp tục đánh giá điều trị.

Nhận thấy tính cấp thiết của bệnh cũng như những lợi ích của phẫu thuật nội soi sau khi được bác sĩ chia sẻ thông tin, người bệnh cùng gia đình nhanh chóng đồng ý thực hiện để kịp thời kiểm soát tình trạng bệnh.

Phẫu thuật triệt căn, nhanh hồi phục

Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày, nối trong - Phương pháp điều trị bệnh hiệu quả cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Về trường hợp người bệnh Đinh Văn Th., mục tiêu chính của cuộc mổ là cắt toàn bộ dạ dày để loại bỏ hoàn toàn tổn thương, thắt sát gốc các mạch máu nuôi dạ dày và vét hạch, đồng thời thực hiện nối ống tiêu hóa an toàn bằng kỹ thuật nội soi toàn phần.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ 1, chia sẻ về những ưu điểm của phương pháp phẫu thuật nội soi này: “Phẫu thuật nội soi có hiệu quả tương đương về mặt triệt căn so với phương pháp phẫu thuật mở thường quy.

ut-da-day-1.jpg
Thăm hỏi và tư vấn cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện K, phẫu thuật nội soi cắt dạ dày có thể đạt rìa cắt âm tính và số lượng hạch tương đương mổ mở, không thua kém về mặt ung thư học.

Tiếp đó, ưu điểm có thể nhìn thấy rõ nhất ở phương pháp này là khả năng hồi phục nhanh: Người bệnh ít đau sau mổ, hạn chế mất máu, khả năng nhiễm trùng vết mổ thấp hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn, bệnh nhân sớm trở lại sinh hoạt hàng ngày.

Về khả năng vét hạch, phẫu thuật nội soi có thể loại bỏ hạch vùng tốt, tương đương phẫu thuật mở đối với giai đoạn bệnh thích hợp, có thể loại bỏ triệt để mà hạn chế gây ra các biến chứng nguy hiểm cho người bệnh”.

Trong trường hợp của bệnh nhân Đinh Văn Th., nội soi cắt toàn bộ dạ dày và nối trong đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật cao, xử trí mạch máu sát gốc và kiểm soát chảy máu trong ổ bụng.

Đây là những thao tác phức tạp, nhưng được các bác sĩ Khoa Ngoại Quán Sứ 1 Bệnh viện K ứng dụng thành công triển khai thường quy, do đó thời gian phẫu thuật vì vậy cũng được đảm bảo hơn cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đánh giá phục hồi tốt, được lên kế hoạch hóa chất bổ trợ. Sau ca mổ thành công, ông Th. chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ rằng bản thân đã quá chủ quan với sức khỏe khi sử dụng rượu thường xuyên như vậy.

Đến khi phải vào viện, tôi mới biết việc giữ gìn sức khỏe qua thói quen sinh hoạt hàng ngày và việc kiểm tra, tầm soát ung thư quan trọng như thế nào. Hy vọng tất cả mọi người hãy đề cao ý thức khám bệnh, tầm soát định kỳ để có thể chủ động, được điều trị hiệu quả hơn”.

“Việc khám, kiểm tra sức khỏe thường xuyên luôn là lựa chọn tốt nhất để ngăn ngừa, phát hiện sớm ung thư. Đặc biệt với ung thư tiêu hóa nói chung, ung thư dạ dày nói riêng thì thực hiện nội soi tầm soát cũng là phương pháp hiệu quả để phát hiện các vấn đề bất thường.

Với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, Bệnh viện K luôn là địa chỉ tin cậy để người dân yên tâm thực hiện khám, tầm soát và điều trị các bệnh ung bướu”, các bác sĩ Bệnh viện K chia sẻ .

Sống Khỏe

Đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ cảnh báo ung thư dạ dày

Nhiều người chủ quan với các triệu chứng như đầy bụng, chán ăn hay sụt cân nhẹ. Đó có thể là những tín hiệu đầu tiên cảnh báo ung thư dạ dày đang hình thành.

Nhiều người chủ quan bỏ qua các triệu chứng mơ hồ như đầy hơi, chán ăn hay đau bụng âm ỉ. Chính sự lơ là ấy khiến bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao ở Việt Nam. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể được phát hiện sớm nếu người bệnh chú ý đến những thay đổi nhỏ trong cơ thể.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau nhẹ vùng thượng vị, đi khám phát hiện u gan phức tạp

Ung thư gan phát hiện sớm có thể điều trị khỏi bằng phẫu thuật hoặc can thiệp. Khi u lớn hoặc xâm lấn mạch máu, việc điều trị sẽ rất khó khăn, tiên lượng xấu.

Cảm thấy đau nhẹ vùng thượng vị, cụ bà 73 tuổi đi khám thì phát hiện có khối u gan phức tạp trên nền xơ gan lâu năm. May mắn nhờ được phát hiện sớm, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã phẫu thuật cắt bỏ khối u, giúp bà điều trị triệt căn ung thư nguyên phát tế bào gan.

Câu chuyện của bà là lời cảnh tỉnh cho nhiều người bệnh gan mạn tính, đừng chủ quan với những triệu chứng nhỏ như cơn đau vùng thượng vị,…

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tầm soát sớm ung thư dạ dày để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng'

Ung thư dạ dày tiến triển âm thầm, việc nhận biết sớm qua tầm soát định kỳ là yếu tố quyết định thành công điều trị và nâng cao cơ hội sống.

Ung thư dạ dày không phải là một căn bệnh hiếm gặp, nhưng lại là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu trên toàn thế giới, đặc biệt phổ biến tại khu vực châu Á, bao gồm cả Việt Nam.

Theo thống kê Globocan 2020 do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC- WHO) công bố, Việt Nam ghi nhận gần 15.000 trường hợp tử vong do ung thư dạ dày, xếp thứ ba trong các loại ung thư phổ biến tại nước ta. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do người bệnh chỉ phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn, thậm chí có trường hợp chỉ phát hiện khi ung thư đã di căn, không còn chỉ định phẫu thuật.

Xem chi tiết

