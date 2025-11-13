Đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ cảnh báo ung thư dạ dày

Nhiều người chủ quan với các triệu chứng như đầy bụng, chán ăn hay sụt cân nhẹ. Đó có thể là những tín hiệu đầu tiên cảnh báo ung thư dạ dày đang hình thành.

Nhiều người chủ quan bỏ qua các triệu chứng mơ hồ như đầy hơi, chán ăn hay đau bụng âm ỉ. Chính sự lơ là ấy khiến bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.



Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao ở Việt Nam. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể được phát hiện sớm nếu người bệnh chú ý đến những thay đổi nhỏ trong cơ thể.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Những dấu hiệu sớm dễ bị bỏ qua

Ở giai đoạn đầu, ung thư dạ dày thường không có biểu hiện rõ ràng, khiến nhiều người nhầm lẫn với viêm loét dạ dày hay rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo nên đặc biệt chú ý nếu có các dấu hiệu sau:

Đầy bụng, khó tiêu kéo dài: Cảm giác no nhanh, ăn ít đã no, chướng bụng sau bữa ăn có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm.

Chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân: Khi tế bào ung thư phát triển, quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng, khiến người bệnh giảm cảm giác thèm ăn và sụt cân nhanh chóng.

Buồn nôn, nôn sau ăn: Có thể đi kèm với cảm giác khó chịu ở vùng thượng vị, đặc biệt là sau bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Đau âm ỉ vùng bụng trên: Cơn đau thường không dữ dội nhưng kéo dài, dễ bị nhầm với đau dạ dày thông thường.

Xuất hiện máu trong phân hoặc nôn ra máu: Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, cần đi khám ngay lập tức.

Các yếu tố nguy cơ cần cảnh giác

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày bao gồm tiền sử viêm loét dạ dày mạn tính hoặc nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, chế độ ăn nhiều muối, đồ nướng, thực phẩm hun khói hay các món muối chua. Thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên cũng là những tác nhân góp phần làm tổn thương niêm mạc dạ dày và thúc đẩy quá trình hình thành ung thư.

Ngoài ra, người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư dạ dày, nam giới trên 40 tuổi cũng nằm trong nhóm có nguy cơ cao. Vì vậy, những người thuộc nhóm này nên chủ động tầm soát định kỳ để phát hiện sớm các bất thường và điều trị kịp thời.

Khi nào cần đi khám?

Nếu các triệu chứng như đầy hơi, chán ăn, buồn nôn hay đau thượng vị kéo dài trên 2 tuần mà không rõ nguyên nhân, nên đến cơ sở y tế chuyên khoa tiêu hóa để được nội soi, siêu âm hoặc xét nghiệm cần thiết. Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả hơn rất nhiều.

Cách phòng ngừa ung thư dạ dày

Duy trì chế độ ăn lành mạnh: Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và đồ nướng.

Không hút thuốc, hạn chế rượu bia.

Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư dạ dày đặc biệt nếu có tiền sử bệnh lý dạ dày.

Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng kéo dài.

Theo các chuyên gia, ung thư dạ dày nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể điều trị tốt. Vì thế, đừng xem nhẹ những dấu hiệu nhỏ như đầy bụng, ăn uống kém hay sụt cân không rõ nguyên nhân. Chỉ một lần nội soi cũng có thể giúp phát hiện sớm bệnh và bảo vệ tính mạng.

Việc nhận biết sớm ung thư dạ dày không hề khó, chỉ cần lắng nghe cơ thể, chú ý đến những thay đổi bất thường và chủ động đi kiểm tra. Hãy nhớ rằng, phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh, đừng để sự chủ quan khiến bạn bỏ lỡ cơ hội điều trị kịp thời.