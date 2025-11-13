Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ cảnh báo ung thư dạ dày

Nhiều người chủ quan với các triệu chứng như đầy bụng, chán ăn hay sụt cân nhẹ. Đó có thể là những tín hiệu đầu tiên cảnh báo ung thư dạ dày đang hình thành.

Trương Hiền

Nhiều người chủ quan bỏ qua các triệu chứng mơ hồ như đầy hơi, chán ăn hay đau bụng âm ỉ. Chính sự lơ là ấy khiến bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao ở Việt Nam. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể được phát hiện sớm nếu người bệnh chú ý đến những thay đổi nhỏ trong cơ thể.

z7214398687132-ec1ad5b2d29cbd7ca05afe0d47ffb29f.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Những dấu hiệu sớm dễ bị bỏ qua

Ở giai đoạn đầu, ung thư dạ dày thường không có biểu hiện rõ ràng, khiến nhiều người nhầm lẫn với viêm loét dạ dày hay rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo nên đặc biệt chú ý nếu có các dấu hiệu sau:

Đầy bụng, khó tiêu kéo dài: Cảm giác no nhanh, ăn ít đã no, chướng bụng sau bữa ăn có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm.

Chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân: Khi tế bào ung thư phát triển, quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng, khiến người bệnh giảm cảm giác thèm ăn và sụt cân nhanh chóng.

Buồn nôn, nôn sau ăn: Có thể đi kèm với cảm giác khó chịu ở vùng thượng vị, đặc biệt là sau bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Đau âm ỉ vùng bụng trên: Cơn đau thường không dữ dội nhưng kéo dài, dễ bị nhầm với đau dạ dày thông thường.

Xuất hiện máu trong phân hoặc nôn ra máu: Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, cần đi khám ngay lập tức.

Các yếu tố nguy cơ cần cảnh giác

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày bao gồm tiền sử viêm loét dạ dày mạn tính hoặc nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, chế độ ăn nhiều muối, đồ nướng, thực phẩm hun khói hay các món muối chua. Thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên cũng là những tác nhân góp phần làm tổn thương niêm mạc dạ dày và thúc đẩy quá trình hình thành ung thư.

Ngoài ra, người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư dạ dày, nam giới trên 40 tuổi cũng nằm trong nhóm có nguy cơ cao. Vì vậy, những người thuộc nhóm này nên chủ động tầm soát định kỳ để phát hiện sớm các bất thường và điều trị kịp thời.

Khi nào cần đi khám?

Nếu các triệu chứng như đầy hơi, chán ăn, buồn nôn hay đau thượng vị kéo dài trên 2 tuần mà không rõ nguyên nhân, nên đến cơ sở y tế chuyên khoa tiêu hóa để được nội soi, siêu âm hoặc xét nghiệm cần thiết. Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả hơn rất nhiều.

Cách phòng ngừa ung thư dạ dày

Duy trì chế độ ăn lành mạnh: Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và đồ nướng.

Không hút thuốc, hạn chế rượu bia.

Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư dạ dày đặc biệt nếu có tiền sử bệnh lý dạ dày.

Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng kéo dài.

Theo các chuyên gia, ung thư dạ dày nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể điều trị tốt. Vì thế, đừng xem nhẹ những dấu hiệu nhỏ như đầy bụng, ăn uống kém hay sụt cân không rõ nguyên nhân. Chỉ một lần nội soi cũng có thể giúp phát hiện sớm bệnh và bảo vệ tính mạng.

Việc nhận biết sớm ung thư dạ dày không hề khó, chỉ cần lắng nghe cơ thể, chú ý đến những thay đổi bất thường và chủ động đi kiểm tra. Hãy nhớ rằng, phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh, đừng để sự chủ quan khiến bạn bỏ lỡ cơ hội điều trị kịp thời.

#Dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày #Triệu chứng sớm không rõ ràng #Yếu tố nguy cơ ung thư dạ dày #Phát hiện sớm ung thư dạ dày #Phòng ngừa ung thư dạ dày #Chẩn đoán và xét nghiệm ung thư dạ dày

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người đàn ông ở Hà Nội đi khám đầy bụng, phát hiện ung thư dạ dày

Đầy bụng, khó tiêu, đau bụng thượng vị tưởng bệnh tiêu hóa thông thường, người đàn ông 58 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện ung thư dạ dày di căn.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Medlatec đã tiếp nhận một trường hợp ung thư dạ dày di căn với những triệu chứng tiêu hoá kéo dài.

Suốt 3 tháng nay, ông T.V.M. (58 tuổi, Hà Nội) xuất hiện triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, đau bụng thượng vị âm ỉ, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng. Ngoài ra, bệnh nhân gầy sụt 5kg/3 tháng kèm theo tình trạng chán ăn, mệt mỏi. Ông M đã đi khám tại một số cơ sở y tế khác, tuy nhiên không rõ chẩn đoán và kết quả.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đầy bụng, khó tiêu, người đàn ông đi khám phát hiện ung thư dạ dày

Suốt thời gian dài xuất hiện các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, đau bụng âm ỉ, người đàn ông ở Hà Nội đi khám bất giờ phát hiện mắc ung thư dạ dày.

Ông T.V.M (58 tuổi, sống tại Hà Nội) bắt đầu nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường cách đây ba tháng. Ông thường xuyên cảm thấy đầy bụng, khó tiêu và đau âm ỉ vùng thượng vị.

Gần đây, triệu chứng buồn nôn xuất hiện, đặc biệt sau khi ăn. Trong khoảng thời gian này, ông sụt 3kg, da xanh xao, cơ thể mệt mỏi, thiếu sức sống. Dù đã đi khám tại một số cơ sở y tế, ông vẫn không nhận được chẩn đoán rõ ràng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

6 thực phẩm quen thuộc khiến dạ dày ‘khóc thét’ nếu ăn sáng lúc bụng đói

Một số thực phẩm quen thuộc tưởng lành mạnh nhưng ăn khi bụng đói lại khiến dạ dày “khốn khổ”, gây ợ nóng, đau bụng và tiêu hóa kém.

bua-sang.jpg
Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, cung cấp năng lượng và khởi động hệ tiêu hóa sau một đêm nghỉ ngơi. Ảnh minh họa
bua-sang1.jpg
Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để ăn khi bụng trống rỗng. Thậm chí, một số món quen thuộc, vốn được coi là lành mạnh, có thể gây hại cho dạ dày nếu dùng sai cách. Dưới đây là 6 thực phẩm chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên ăn uống khi đói buổi sáng: Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới