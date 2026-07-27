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Chính trị

Thiếu tướng Tô Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Thiên Tuấn

Sáng 27/7, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tín nhiệm 100%.

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Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Báo và phát thanh truyền hình Thanh Hoá.

Trước đó cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Tô Anh Dũng, Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các đại biểu. Đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng "6 rõ", phát huy tinh thần "7 dám", lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh.

#Tô Anh Dũng #Thanh Hoá #chủ tịch tỉnh #bổ nhiệm #nhân sự

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