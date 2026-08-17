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Chính trị

Vị trí càng cao thì yêu cầu tự học, tự rèn càng cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả”.

Theo Việt Cường/VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (Lớp thứ Nhất) do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng 17/8, tại Hà Nội.

Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức diễn ra từ ngày 17/8/2026 với sự tham gia của 63 học viên là các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chương trình nhằm cập nhật những nội dung lý luận, thực tiễn mới nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp truyền đạt chuyên đề đầu tiên
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp truyền đạt chuyên đề đầu tiên

Biến chủ trương thành hành động và kết quả cụ thể

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, lớp bồi dưỡng được tổ chức ngay trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện: biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể; làm cho ý chí của Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân. Nói phải đi đôi với làm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi đồng chí học viên không chỉ lãnh đạo một ngành, lĩnh vực hay địa phương, mà còn là thành viên Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Vì vậy, phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, hành động vì lợi ích chung, cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân về những quyết định hệ trọng và tương lai đất nước. Từng Ủy viên Trung ương phải đặt lợi ích chung lên trên hết.

Cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc và Nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải lấy đạo đức, liêm chính, danh dự và nêu gương làm nền tảng. Không để quyền lực, vật chất lấn át lý trí; không để lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân chi phối việc ra quyết định; không để lợi ích trước mắt làm tổn hại đến lâu dài.

"Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Nếu không học hỏi và kiểm nghiệm mình trong thực tiễn, kinh nghiệm có thể thành quán tính, tri thức cũ có thể thành giới hạn, cách làm cũ từng thành công có thể thành lực cản", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý.

Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mỗi học viên cần mang vào lớp những việc khó nhất của ngành, lĩnh vực, địa phương; đối chiếu với tri thức, kinh nghiệm và cách tiếp cận mới để xác định việc cần phát huy, việc phải điều chỉnh, vấn đề cần quyết định dứt khoát.

Theo đó, yêu cầu việc học phải gắn với công việc, trách nhiệm và kết quả phục vụ Nhân dân; không học chung chung, không né tránh vấn đề gai góc; đồng thời, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, cầu thị, trao đổi và chia sẻ. Các học viên cần thẳng thắn nêu chính kiến, chia sẻ cả việc thành công và chưa thành công, cùng phân tích nguyên nhân, bài học.

Mỗi học viên vừa là người học, vừa đóng góp tri thức cho tập thể; qua trao đổi phải mở rộng tầm nhìn, củng cố đoàn kết, nâng cao phối hợp giữa các cấp, các ngành. Tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề, tìm giải pháp tốt hơn; đồng thời phải chuyển hóa những điều học được thành thay đổi cụ thể trong công việc.

"Sau khóa học, mỗi đồng chí cần lựa chọn một số vấn đề thiết thực để rà soát cách nghĩ, cách làm, quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng nền nếp cập nhật tri thức, tiếp nhận phản hồi trong cơ quan, đơn vị. Hiệu quả thực thi sau đào tạo phải là thước đo cao nhất của chương trình. Sau khóa học phải có chuyển biến cụ thể trong công việc", theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đổi mới phương pháp, thúc đẩy tự học và học tập suốt đời

Thay mặt Ban Chỉ đạo Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn khẳng định, những định hướng chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới toàn diện từ khâu tổ chức, phương pháp dạy học đến trách nhiệm của người học; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy tính tự giác, biến tri thức thành hành động và kết quả thực tiễn.

Hiệu quả của chương trình không chỉ đo bằng số lượng chuyên đề hay việc hoàn thành nội dung học tập, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến về tầm nhìn, tư duy, năng lực, phẩm chất, bản lĩnh; thể hiện qua chất lượng quyết định và hiệu quả tổ chức thực hiện trên từng cương vị công tác, đáp ứng yêu cầu của cán bộ lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới.

Mỗi chuyên đề được số hóa, gắn với định danh học viên cùng với hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu trước, trong và sau khóa học. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo mở, thúc đẩy tự học, tự cập nhật và học tập suốt đời, để việc học trở thành quá trình thường xuyên, gắn với nhiệm vụ và sự phát triển của mỗi cán bộ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, đại diện Ban cán sự Lớp Bồi dưỡng phát biểu
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, đại diện Ban cán sự Lớp Bồi dưỡng phát biểu

Đại diện cho toàn thể học viên tham dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhìn nhận về giá trị của chương trình bồi dưỡng và tin tưởng đây sẽ là một "không gian trao đổi và đồng kiến tạo tri thức". Đồng thời, khẳng định giá trị lớn nhất của lớp học không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức, mà là cùng nhau thảo luận, tìm ra giải pháp cho những bài toán lớn của đất nước.

Tập thể lớp học cam kết chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Học viện, giữ vững kỷ luật, tác phong và tinh thần nêu gương của người cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, quyết tâm hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất.

Ngay sau lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề đầu tiên: "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm - tư duy đột phá - kiến tạo phát triển - quản trị thực thi".

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#Chủ tịch nước Tô Lâm

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