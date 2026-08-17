Khai mạc lớp cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu'
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phát triển rất nhanh, nếu chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu. 20 năm qua, thế giới phát triển bằng với tốc độ 200 năm trước, đồng thời, hiện nay cũng nảy sinh nhiều vấn đề, chỉ qua 1 đêm thôi tình hình có thể khác nếu không nhanh.
Sáng 4/8, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).
Pháp luật phải đi trước để kiến tạo
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
Sáng 1/8, tại Hà Nội Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 (diễn ra từ 1-7/8/2026) với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới cấp xã
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã, vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định, hiệu quả.
Quan điểm trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, sáng 29/7.
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