Khai mạc lớp cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phát triển rất nhanh, nếu chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu. 20 năm qua, thế giới phát triển bằng với tốc độ 200 năm trước, đồng thời, hiện nay cũng nảy sinh nhiều vấn đề, chỉ qua 1 đêm thôi tình hình có thể khác nếu không nhanh.

Sáng 4/8, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Pháp luật phải đi trước để kiến tạo