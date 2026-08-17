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Chính trị

Khai mạc lớp cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương

Sáng 17/8, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIV (Lớp thứ Nhất). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Việt Cường/VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các đại biểu chào cờ tại Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các đại biểu chào cờ tại Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIV.

#Ban Tổ chức Trung ương #Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

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