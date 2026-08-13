Quảng Trị xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được 50 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Savannakhet (Lào) trong mùa khô 2026 - 2027.

Ngày 13/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2026 - 2027.

Tại buổi lễ, Đại tá Trương Viết Hải - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định của Quân khu 4 về việc cử 30 cán bộ Đội 584, Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Toàn cảnh buổi lễ xuất quân. Ảnh: BCHQS Quảng Trị

Được biết, thời gian thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13/8/2026 đến ngày 11/7/2027.

Trước đó, thực hiện quyết định của Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sắp xếp tổ chức, biên chế lực lượng phù hợp; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và chuẩn bị hậu cần, trang thiết bị, vật tư y tế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027 được triển khai trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Thời gian thực hiện nhiệm vụ mùa khô năm nay dài hơn các đợt trước gần 4 tháng, trong khi chỉ tiêu được giao cao hơn những năm trước, với yêu cầu tìm kiếm, quy tập 50 hài cốt liệt sĩ.

Đội 584 lên đường sang nước bạn Lào làm nhiệm vụ. Ảnh: BCHQS Quảng Trị

“Đội 584 cần tổ chức lực lượng chặt chẽ; nghiên cứu kỹ địa bàn, hồ sơ, tài liệu, bản đồ và thông tin từ nhân chứng; kết hợp khảo sát thực địa với thu thập, xác minh nguồn tin và ứng dụng khoa học, kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm…”. Ông Lê Văn Bảo, nhấn mạnh.

Tại lễ xuất quân, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Nội vụ cùng nhiều cơ quan, đơn vị đã trao quà, vật chất và dược phẩm động viên cán bộ, chiến sĩ Đội 584.