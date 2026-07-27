Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài Chính được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ngày 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Trịnh Mạnh Linh - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã trao quyết định điều động, chỉ định nhân sự chủ chốt của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Ban Bí thư đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tâm khẳng định sẽ "Nêu cao tinh thần nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả".

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê quán Hưng Yên, trình độ thạc sĩ kinh tế.