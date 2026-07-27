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Chính trị

Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài Chính được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tuệ Minh

Ngày 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Trịnh Mạnh Linh - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã trao quyết định điều động, chỉ định nhân sự chủ chốt của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Ban Bí thư đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Trước đó Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tâm khẳng định sẽ "Nêu cao tinh thần nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả".

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê quán Hưng Yên, trình độ thạc sĩ kinh tế.

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Năm 2003: Bắt đầu công tác tại Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; năm 2009: Trưởng phòng tổng hợp, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; từ tháng 11/2009 đến tháng 2/2011: Trưởng phòng thư ký, Văn phòng Bộ.

Tháng 3/2011 đến tháng 4/2019: Giữ chức Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; tháng 4-2019: Được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 01/2021 đến tháng 4/2023: Giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; tháng 4/2023: Được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 17/10/2024: Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ngày 19/2/2025: Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Chính phủ, ông Nguyễn Đức Tâm được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

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