Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về quy định kiểm tra, tiêu hủy tiền

Sáng 17/8, UBTV Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền...

Liên quan đến Luật Phòng, chống rửa tiền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết các quy định được thiết kế theo hướng cho phép đối tượng báo cáo khai thác dữ liệu chuyên ngành, không yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu.

Đề nghị quy định rõ dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Theo ông Phạm Đức Ấn, các biện pháp thực hiện cũng được áp dụng tương ứng với mức độ rủi ro rửa tiền, cơ bản không tạo thêm trách nhiệm vượt quá khả năng thực hiện của đối tượng báo cáo.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn. Ảnh: Quốc hội.

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan rà soát, bảo đảm tuân thủ quy định về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo luật.

Thẩm tra nội dung này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị có quy định chi tiết, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Luật Phòng, chống rửa tiền, đặc biệt đối với các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống rửa tiền và đối tượng báo cáo; đồng thời rà soát quy định về trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành trong thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Đáng chú ý, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cơ quan nào có trách nhiệm thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực tài sản mã hóa, tránh khoảng trống hoặc chồng chéo trách nhiệm giữa các cơ quan.

Đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Ngân hàng Nhà nước, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ các trường hợp, đối tượng, điều kiện, tiêu chí, thủ tục công khai, chế độ báo cáo, cơ chế kiểm soát rủi ro, kiểm tra, giám sát và chế tài khi không thực hiện đúng lộ trình.

Cơ quan thẩm tra đồng thời đề nghị làm rõ cơ chế kiểm soát độc lập thay thế, bảo đảm không tạo khoảng trống trong kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ in, đúc, tiêu hủy tiền và quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội: Một ý kiến khác cũng phải giải trình

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, đồng thời giải trình đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

“Dù một ý kiến cũng phải giải trình cho đại biểu Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc luật hóa phải đi kèm các quy định, hướng dẫn cụ thể, có tiêu chí định lượng và phương thức rõ ràng về thu thập, quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu.

Điều này nhằm tạo cơ sở để các đối tượng báo cáo thực hiện thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc do cách hiểu khác nhau hoặc đặt ra yêu cầu tuân thủ quá cao, vượt quá khả năng thực hiện trên thực tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị rà soát trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan và đối tượng báo cáo, bảo đảm việc phân công đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm và có tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo được đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, nhất là pháp luật về chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp, nhằm phát triển mạnh hơn thị trường vốn trung và dài hạn. Qua đó, giảm áp lực và sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn vốn tín dụng đối với nền kinh tế và hệ thống ngân hàng.

Thống đốc đề nghị bỏ quy định kiểm tra hằng năm của Bộ Tài chính

Giải trình sau đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đề cập trách nhiệm của Bộ Tài chính trong kiểm soát hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền.

Theo ông, qua thực tiễn nhiều năm, hằng năm Kiểm toán Nhà nước đều thực hiện kiểm toán, trong khi Bộ Tài chính cũng thực hiện kiểm tra hoạt động này.

Tuy nhiên, Thống đốc cho rằng về cơ bản nội dung của hai hoạt động có sự trùng lặp, bởi hoạt động kiểm toán cũng dựa trên các nội dung do Bộ Tài chính thực hiện để đưa ra kết luận kiểm toán.

Từ đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bỏ quy định cụ thể về trách nhiệm kiểm tra hằng năm của Bộ Tài chính.

Theo ông Phạm Đức Ấn, việc này không làm thay đổi thẩm quyền của Bộ Tài chính. Bộ vẫn có quyền kiểm tra hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước có cơ chế kiểm toán nội bộ và thực hiện giám sát hoạt động in, đúc, tiêu hủy tiền cũng như quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Thống đốc nhấn mạnh các cơ chế này nhằm bảo đảm hoạt động được kiểm soát, đồng thời hạn chế sự trùng lặp trong công tác kiểm tra, giám sát.