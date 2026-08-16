Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

[GALLERY] Quảng Ninh đồng loạt bầu 624 trưởng thôn, bản

Toàn tỉnh Quảng Ninh có 627 người ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố, trong đó 370 người tái cử và 257 người là nhân sự mới.

Thiên Tuấn
2aoboqrshmbkn6dwlv9jjxeher1pgostmnzddhag.jpg
Ngày 16/8, gần 400.000 cử tri đại diện hộ gia đình trên toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt đến 624 điểm bỏ phiếu để bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031.
kto-tl_2aoboqrshcnomyrkg7giwczlxynn5bbbgmqjy5ck.jpg
Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong tổ chức sắp xếp, kiện toàn và bầu người đứng đầu các khu dân cư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
kto-tl_2aoboqrshdkiys5ds2ytti5ug8aicuddhz1mixzi.jpg
Ghi nhận tại Khu phố Hồng Hà 3, phường Hạ Long, đông đảo cử tri có mặt từ sớm, nghiên cứu danh sách và thông tin các ứng viên trước khi thực hiện quyền bầu cử.
kto-tl_2aoboqrshe1xijiy8sb08jhrwb8nnogdjwbiiwcc.jpg
Theo tỉnh Quảng Ninh, thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố theo Nghị định 185/2026 của Chính phủ, toàn tỉnh đã sắp xếp 1.452 thôn, bản, khu phố thành 624 đơn vị mới, giảm 57% số đầu mối.
kto-tl_2aoboqrsheecafyxtgjguscv2k0ffymovsdgv3uy.jpg
Toàn tỉnh có 627 người ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố, trong đó 370 người tái cử và 257 người là nhân sự mới. Về trình độ, 262 người có bằng đại học trở lên; 202 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; 176 người có chứng chỉ công nghệ thông tin và 407 người có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.
kto-tl_2aoboqrshf5ilnqjkt5avehyxo5ed2vnjxdzvbnm.jpg
Để phục vụ cuộc bầu cử, các địa phương đã thành lập 624 tổ bầu cử với 6.380 thành viên, bảo đảm công tác tổ chức diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.
kto-tl_2aoboqrshfcianj84w9pr7jw7bl97kjecezfg86i.jpg
Các cử tri cho biết, ngày bầu cử là ngày hội của người dân Quảng Ninh, trong đó có người dân Khu phố Hồng Hà 3, sau một năm tỉnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại thôn, bản, khu phố.
kto-tl_2aoboqrshgzgniwtbbqxbiw7hzdt7xefaf8c2csm.jpg
Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, có 174 thôn, bản, khu phố lựa chọn hình thức biểu quyết bằng giơ tay, chiếm 27,88%; 450 thôn, bản, khu phố thực hiện bỏ phiếu kín, chiếm 72,12%.
kto-tl_2aoboqrshgzmojt9ryi6fzpmuglmwsufqek7pj6e.jpg
Về thời gian tổ chức, 486 thôn, bản, khu phố tiến hành bầu cử trong cả ngày, trong khi 138 đơn vị tổ chức bầu cử trong buổi sáng.
kto-tl_2aoboqrshhte201duzrte59lhmddmj1l68vryei0.jpg
kto-tl_2aoboqrshjfw9kmq14h1vkairag5aqayjhytsycc.jpg
kto-tl_2aoboqrshkzoblcemll3zjks2liwklhtl880mc1g.jpg
Với sự chuẩn bị của các địa phương và sự tham gia của đông đảo cử tri, cuộc bầu cử được kỳ vọng lựa chọn những trưởng thôn, bản, khu phố có uy tín, tâm huyết, gần dân, sát dân, có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại khu dân cư và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.
#Quảng Ninh #bầu cử #trưởng thôn #trưởng bản #sáp nhập #nhân sự

Bài liên quan

Chính trị

Đề nghị phát huy lợi thế biển đảo, nâng tầm thành phố Quảng Ninh

Các đại biểu Quốc hội tán thành việc thành lập thành phố Quảng Ninh, đồng thời đề nghị phát huy lợi thế biển đảo, bảo đảm phát triển hài hòa...

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, sáng 12/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thành lập thành phố Quảng Ninh nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bảo đảm phát triển hài hòa, giữ gìn giá trị di sản

Xem chi tiết

Chính trị

Không để doanh nghiệp gánh rủi ro từ chậm GPMB, điều chỉnh quy hoạch

Các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng và phân bổ rủi ro trong triển khai dự án.

Sáng 11/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị.

Đề xuất hoàn trả tài sản công bằng công trình

Xem chi tiết

Chính trị

Công bố 40 quyết định nhân sự lãnh đạo sở, ngành và xã, phường ở Hà Nội

Ngày 10/8, TP Hà Nội công bố các quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công thương...cùng nhiều lãnh đạo xã, phường trên địa bàn.

Ngày 10/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì Hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Nhân sự tại Sở Xây dựng Hà Nội

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ

Tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 250 trận đánh lớn, đồng thời khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.