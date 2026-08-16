[GALLERY] Quảng Ninh đồng loạt bầu 624 trưởng thôn, bản

Đề nghị phát huy lợi thế biển đảo, nâng tầm thành phố Quảng Ninh
Các đại biểu Quốc hội tán thành việc thành lập thành phố Quảng Ninh, đồng thời đề nghị phát huy lợi thế biển đảo, bảo đảm phát triển hài hòa...
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, sáng 12/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thành lập thành phố Quảng Ninh nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Bảo đảm phát triển hài hòa, giữ gìn giá trị di sản
Không để doanh nghiệp gánh rủi ro từ chậm GPMB, điều chỉnh quy hoạch
Các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng và phân bổ rủi ro trong triển khai dự án.
Sáng 11/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị.
Đề xuất hoàn trả tài sản công bằng công trình
Công bố 40 quyết định nhân sự lãnh đạo sở, ngành và xã, phường ở Hà Nội
Ngày 10/8, TP Hà Nội công bố các quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công thương...cùng nhiều lãnh đạo xã, phường trên địa bàn.
Ngày 10/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì Hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.
Nhân sự tại Sở Xây dựng Hà Nội
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