Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phân công, giao ông Mai Xuân Liêm - PCT Thường trực UBND tỉnh phụ trách, điều hành công việc UBND tỉnh thay ông Nguyễn Hoài Anh.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 của UBND tỉnh Thanh Hóa diễn ra chiều 22/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết, ngày 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh được Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phân công, giao ông Mai Xuân Liêm phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Ông Mai Xuân Liêm được giao điều hành UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Dương

Ông Mai Xuân Liêm sinh năm 1974, quê xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa. Ông được HĐND tỉnh bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh tháng 10/2019 và hiện giữ cương vị Phó chủ tịch Thường trực.