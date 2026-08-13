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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng New Zealand gặp gỡ báo chí, chứng kiến trao văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến trao 4 văn kiện, mở thêm hướng hợp tác về quốc phòng, giáo dục, nông nghiệp và môi trường, đồng thời tạo động lực đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.

Theo Việt Cường/VOV

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, trưa 13/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước New Zealand – Việt Nam.

Hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại gặp gỡ báo chí, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon bày tỏ hân hạnh được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này tiếp tục đạt nhiều kết quả rất tích cực nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả. Bày tỏ ấn tượng và khâm phục về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định mối quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển ngày càng mạnh mẽ, đã có những hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực và đang tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, góp phần tăng xung lực mới cho quan hệ hai nước. Trong thời gian tới, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư, hợp tác thành công vào thị trường của nhau, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học, công nghệ, nông nghiệp và môi trường…

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu tại sự kiện
Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu tại sự kiện

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN cũng như ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực; khẳng định chuyến thăm rất thành công, góp phần định hình cho quan hệ của Việt Nam và New Zealand trong nhiều thập niên tới.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong ASEAN và ở khu vực Đông Nam Á và là ngôi sao đang lên ở châu Á nên cơ hội hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam là rất lớn. Trên cơ sở này, hai nước vừa đạt được 4 thỏa thuận nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

“Thứ nhất là thỏa thuận về huấn luyện nghiệp vụ gìn hòa bình, qua đó tăng cường mối liên kết giữa lực lượng quốc phòng của hai nước và cùng đóng góp vào hoạt động gìn hòa bình của Liên hợp quốc. Thứ hai là gia hạn và mở rộng thỏa thuận về giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật, giúp đáp ứng những kỹ năng đang thay đổi của hai nền kinh tế. Thứ ba là một gói chính sách nông nghiệp nhằm mở rộng thị trường cho mật ong và các sản phẩm từ hươu của New Zealand cũng như hoa tươi cắt cành và lá cây của Việt Nam. Thứ tư là tăng kinh phí cho các vùng đồng bằng châu Á rộng lớn và các chương trình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu của ASEAN, giúp tăng cường khả năng chống chịu, nâng cao lợi nhuận cho nông dân và giảm 50% lượng khí thải từ sản xuất lúa gạo”, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nói.

Việt Nam - New Zealand hướng tới đạt mục tiêu thương mại hai chiều 3 tỷ USD

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn ngài Thủ tướng và nhân dân New Zealand đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu và thắm tình hữu nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nền tảng quan hệ đối tác tin cậy, cùng chia sẻ tầm nhìn và cơ hội hợp tác rộng mở, đóng góp tích cực vào việc củng cố tự cường, đối thoại, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực, cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại sự kiện
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại sự kiện

Thông báo về kết quả cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hai bên đã đạt được nhiều kết quả thiết thực và cụ thể; nhất trí tăng cường tiếp xúc các cấp và thúc đẩy hành động thiết thực, bảo đảm các cam kết cấp cao đều được cụ thể hóa bằng kết quả cụ thể; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để hai nước cùng tham gia, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỉ USD.

“Hợp tác nông nghiệp và môi trường, khoa học - công nghệ là trụ cột quan trọng và phù hợp với các mục tiêu phát triển của hai nước. Trên tinh thần đó chúng tôi hất trí thúc đẩy kinh tế xanh, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp và phát triển bền vững. Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của New Zealand trong việc hỗ trợ nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mở rộng hơn nữa hợp tác về giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng hơn nữa, với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới, kết nối người dân hai nước thông qua du lịch và khuyến khích các hãng hàng không sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; đóng góp xây dựng trật tự quốc tế bao trùm, dựa trên luật lệ; củng cố môi trường an ninh, hòa bình phục vụ phát triển; thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quốc tế (UNCLOS 1982). Đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của New Zealand tại các cơ chế khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ ASEAN - New Zealand phát triển thực chất, hiệu quả và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước gồm: Thỏa thuận thực thi về Hợp tác gìn giữ hòa bình giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng New Zealand và Lực lượng Quốc phòng New Zealand. Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand. Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Các ngành cơ bản New Zealand. Gói thỏa thuận về tiếp cận thị trường giữa Bộ Các ngành cơ bản New Zealand và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam. Thư về các khoản tài trợ được công bố: Sáng kiến CGIAR Asian Mega Deltas; Sáng kiến Nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu ASEAN.

Một số hình ảnh tại buổi gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao văn kiện hợp tác

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#New Zealand #Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #hợp tác #chứng kiến #khuôn khổ chuyến thăm

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