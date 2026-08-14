Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công 5 dự án ở Phú Thọ

Sáng 14/8, UBND tỉnh Phú Thọ cùng các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công tổ hợp 5 dự án trọng điểm tại xã Thịnh Minh. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Cụ thể, 5 dự án gồm: Khu công nghiệp Thịnh Minh, với quy mô 429,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.832 tỷ đồng (bố trí khoảng 80 ha không gian cây xanh, mặt nước), định hướng thu hút công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghệ sinh học.

Tiếp đó, là dự án Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, với quy mô 72,41 ha, tổng vốn gần 575 tỷ đồng, tập trung phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ và vật liệu mới nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng.

Dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh, với quy mô 87,3 ha, tổng vốn hơn 1.675 tỷ đồng, tích hợp không gian sống sinh thái với hệ thống giáo dục, y tế, thương mại.

Nhà ở xã hội, cho thuê Phú Minh, với quy mô 2,79 ha, tổng vốn gần 400 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu an cư cho chuyên gia, người lao động và cán bộ công chức địa phương.

Hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh, với tổng mức đầu tư 114,5 tỷ đồng, công suất thiết kế đạt 20.000 m³/ngày đêm (đến năm 2030) và 29.900 m³/ngày đêm (đến năm 2035), bảo đảm cấp nước sạch cho khu vực và toàn bộ các dự án.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công tổ hợp 5 dự án trọng điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị chủ đầu tư, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát để bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội ngay sau khi đầu tư.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ phải thực sự phát huy tinh thần “Chính quyền kiến tạo, đồng hành”, “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có kết quả”; chủ động tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, nhất là về vật liệu xây dựng, điện, nước, giao thông kết nối… Đặc biệt, phải quan tâm sát sao công tác thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư bảo đảm đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan tâm đầy đủ đến đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất; tạo sinh kế bền vững, bảo đảm nơi ở mới, cuộc sống mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Đối với nhà đầu tư, nhà thầu thi công, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thực hiện nghiêm túc cam kết tiến độ tổng thể và tiến độ cụ thể từng dự án, trách nhiệm của từng chủ thể, bảo đảm sự đồng bộ, kết nối giữa hạ tầng công nghiệp, đô thị và hạ tầng xã hội.

Trong quá trình triển khai, phải đặt yêu cầu về môi trường và bảo vệ môi trường sinh thái lên hàng đầu, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, việc đồng loạt khởi công 5 dự án thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, triển vọng phát triển của tỉnh. Đây cũng là kết quả cụ thể trong triển khai các chủ trương lớn của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tư nhân, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, nhất là Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và Kết luận số 18 của Trung ương về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ông Đông khẳng định, sau lễ khởi công, chính quyền Phú Thọ sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư; tập trung cao nhất cho công tác tổ chức thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng hành thực chất với doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm 5 dự án được triển khai đúng pháp luật, đúng tiến độ, sớm hoàn thành, đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

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