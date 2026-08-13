Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee hoan nghênh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand trên các lĩnh vực, đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn mới sâu sắc, thiết thực và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XVI; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội New Zealand khẳng định New Zealand ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội New Zealand chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ đối với sự năng động, sáng tạo của đất nước và con người Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2025, cho rằng mối quan hệ giữa hai nước không chỉ thể hiện qua kim ngạch thương mại, hợp tác giáo dục và đào tạo mà còn là quan điểm tương đồng trên nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee mong muốn New Zealand sẽ luôn là địa chỉ học tập và lao động của thanh niên Việt Nam. Chủ tịch hội New Zealand mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ trên mọi mặt, trong có an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại đầu tư, giao lưu nhân dân và sớm mở đường bay trực tiếp kết nối hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm đất nước New Zealand xinh đẹp và gặp lại Ngài Chủ tịch Quốc hội trên cương vị mới và gặp lại Ngài Gerry Brownlee; cảm ơn New Zealand đã dành cho Đoàn biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp chu đáo và trọng thị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ quý báu của New Zealand - người bạn gần gũi, thân thiết và là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở khu vực.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ nhận định trong bối cảnh thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, yêu cầu phát triển tại mỗi nước đòi hỏi tốc độ cao, do vậy không có lý do gì để hai bên không tích cực hợp tác với nhau nhằm xử lý những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai nước hợp tác với nhau hết sức tự nhiên, xuất phát từ lợi ích của nhân dân hai nước, từ yêu cầu phát triển của hai nước và từ trách nhiệm với hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp của Quốc hội New Zealand vào sự phát triển của New Zealand trong thời gian qua và cảm ơn sự phối hợp của Quốc hội New Zealand trong việc thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi có nghị sĩ gốc Việt trong Quốc hội New Zealand và có mặt tại cuộc gặp hôm nay, đóng góp vào quan hệ nghị viện, quan hệ giữa hai nước và cũng là biểu hiện sinh động của những đóng góp của cộng đồng người Việt tại New Zealand.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hài lòng nhận thấy quan hệ hai nước phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025); trong đó, hợp tác giữa hai Nghị viện đóng góp rất tích cực vào thành quả chung trong quan hệ hai nước. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, nhất là các cơ quan chuyên môn của Quốc hội nhằm tăng cường hiểu biết, giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm hai nước. Bày tỏ mong muốn Quốc hội New Zealand tiếp tục ủng hộ việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và New Zealand có thế mạnh như nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh, cùng hợp tác, đồng sáng tạo, sản xuất để phục vụ thương mại, thị trường, đóng góp cho sự phát triển của thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân là động lực quan trọng trong quan hệ song phương; cảm ơn New Zealand hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo sinh viên, cán bộ sang học tập tiếng Anh và các chuyên ngành New Zealand có thế mạnh; mong hai nước tiếp tục tăng cường kết nối nhân dân và các địa phương; sớm thiết lập đường bay thẳng kết nối hai nước. Đánh giá cao nền giáo dục của New Zealand với những trung tâm nghiên cứu, đại học tầm cỡ thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng New Zealand có thể giúp Việt Nam trong việc cải cách giáo dục và trong quá trình Việt Nam biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí hai nước cần sớm có đường bay thẳng hoặc đường bay dễ dàng nhất kết nối hai nước và thuận lợi hóa thị thực nhập cảnh vào New Zealand. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Quốc hội New Zealand quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, kinh doanh tại New Zealand, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của New Zealand nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.