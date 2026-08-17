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Chính trị

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều dự án luật, nghị quyết

Ngày 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật và nghị quyết.

Thiên Tuấn

Theo dự kiến chương trình, buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung này.

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Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày ý kiến về nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp kết luận.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý nhóm 2 dự thảo gồm: Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý các dự thảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày ý kiến. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau đó thảo luận và kết luận nội dung.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành.

Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và kết luận.

Cuối buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành.

Cũng trong khung giờ này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển đô thị. Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và kết luận nội dung.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành.

Bộ trưởng Bộ Công Thương trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận trước khi Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp kết luận.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý nhóm 3 dự thảo, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng lần lượt trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý các dự thảo thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến đối với nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý các dự thảo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp kết luận.

Các nội dung trên nằm trong chương trình làm việc ngày 17/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung vào việc hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

#quốc hội #dự án luật #nghị quyết #kinh tế tư nhân #cơ chế #dầu khí

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