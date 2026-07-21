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Chính trị

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Hải Ninh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 19/7/2026 về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

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Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, trình độ chuyên môn: thạc sĩ Quản lý Hành chính công, đại học chuyên ngành Kiến trúc, cử nhân Ngữ văn Anh; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (dự khuyết) và khóa 14.

Ông Nguyễn Hoài Anh có nhiều năm công tác tại tỉnh Bình Thuận (cũ), từng đảm nhiệm các cương vị: Phó trưởng ban, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa tỉnh, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. Từ tháng 9/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

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Nguồn video: VTV1
#Nguyễn Hoài Anh #Bộ Dân tộc #Thanh Hóa #Chủ tịch #bổ nhiệm

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