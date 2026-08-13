Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Sáng nay (13/8), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo Lại Hoa/VOV

Đánh giá về bức tranh kinh tế chung, Thủ tướng ghi nhận công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng thời gian qua đã diễn ra khá chủ động, linh hoạt. Hệ thống ngân hàng đã đóng góp tích cực vào việc kiểm soát các cân đối lớn, đặc biệt là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng ghi nhận công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng thời gian qua đã diễn ra khá chủ động, linh hoạt.

Thủ tướng ghi nhận công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng thời gian qua đã diễn ra khá chủ động, linh hoạt.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, lạm phát trong 2 tháng gần đây đã có xu hướng hạ nhiệt rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức 8,18%. Mặc dù còn sát nút so với kịch bản tối ưu đặt ra, nhưng đặt trong bối cảnh tình hình thực tiễn nhiều biến động, Thủ tướng cho rằng đây là một kết quả tích cực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị đi đầu về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và tối ưu hóa cung ứng dịch vụ công, tạo nền tảng thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng không chỉ dừng lại ở việc đánh giá thành tích mà phải nhìn nhận thẳng thắn vào những nguy cơ, rủi ro vĩ mô. Theo đó, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là vừa kiểm soát lạm phát, vừa phải hỗ trợ tăng trưởng. Do đó, đòi hỏi năng lực điều hành phải linh hoạt, chủ động, đúng thời điểm và đúng liều lượng.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Trong bối cảnh các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội đang được thể chế hóa với tốc độ rất nhanh, Thủ tướng cho rằng ngành ngân hàng phải chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi các khuôn khổ pháp lý bất cập. Đưa tín dụng về đúng bản chất, theo đó, nhiệm vụ cốt lõi là cung ứng nguồn vốn ngắn hạn và vốn lưu động cho nền kinh tế. Phát triển lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường vốn, tạo kênh huy động vốn trung - dài hạn hiệu quả cho doanh nghiệp, từ đó giảm áp lực và rủi ro cho hệ thống ngân hàng

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

#Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bài liên quan

Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Phú Thọ phát triển công nghiệp công nghệ cao, đón đầu AI, chip, bán dẫn, hướng tới trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước.

Chiều 14/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác.

base64-1784026275315325712016.png
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chiều 14/7. Ảnh: Báo Chính phủ.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng

Đây là phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ tuyên dương đoàn Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Sáng 11/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, trở về từ đất nước Venezuela; gửi tới các đồng chí, đại biểu, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ Đoàn cứu nạn, cứu hộ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Xem chi tiết

Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN - Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới.

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, các cơ chế hợp tác đa phương tiếp tục đứng trước yêu cầu thích ứng với những thay đổi mới. Hội nghị lần này không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN và Nga trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đóng góp vào môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ phát triển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới