Sáng nay (13/8), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đánh giá về bức tranh kinh tế chung, Thủ tướng ghi nhận công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng thời gian qua đã diễn ra khá chủ động, linh hoạt. Hệ thống ngân hàng đã đóng góp tích cực vào việc kiểm soát các cân đối lớn, đặc biệt là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng ghi nhận công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng thời gian qua đã diễn ra khá chủ động, linh hoạt.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, lạm phát trong 2 tháng gần đây đã có xu hướng hạ nhiệt rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức 8,18%. Mặc dù còn sát nút so với kịch bản tối ưu đặt ra, nhưng đặt trong bối cảnh tình hình thực tiễn nhiều biến động, Thủ tướng cho rằng đây là một kết quả tích cực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị đi đầu về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và tối ưu hóa cung ứng dịch vụ công, tạo nền tảng thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng không chỉ dừng lại ở việc đánh giá thành tích mà phải nhìn nhận thẳng thắn vào những nguy cơ, rủi ro vĩ mô. Theo đó, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là vừa kiểm soát lạm phát, vừa phải hỗ trợ tăng trưởng. Do đó, đòi hỏi năng lực điều hành phải linh hoạt, chủ động, đúng thời điểm và đúng liều lượng.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Trong bối cảnh các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội đang được thể chế hóa với tốc độ rất nhanh, Thủ tướng cho rằng ngành ngân hàng phải chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi các khuôn khổ pháp lý bất cập. Đưa tín dụng về đúng bản chất, theo đó, nhiệm vụ cốt lõi là cung ứng nguồn vốn ngắn hạn và vốn lưu động cho nền kinh tế. Phát triển lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường vốn, tạo kênh huy động vốn trung - dài hạn hiệu quả cho doanh nghiệp, từ đó giảm áp lực và rủi ro cho hệ thống ngân hàng