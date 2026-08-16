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Chính trị

Các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tuần qua

Thành ủy Đà Nẵng, Thành ủy Đồng Nai và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức các hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Thiên Tuấn

Trong tuần từ ngày 10 đến 15/8, Thành ủy Đà Nẵng, Thành ủy Đồng Nai và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức các hội nghị công bố, triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai

Sáng 14/8, Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

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Thường trực Thành ủy Đồng Nai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Cát Tiên. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Lộc, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng trong ngày 14/8, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Lộc, giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin về bà Nguyễn Thị Cát Tiên với cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Lộc cũng được Báo Đồng Nai đăng tải trước đó.

Ông Nguyễn Hà Nam giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Sáng 13/8, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo VOV, ông Nguyễn Hà Nam được điều động đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, sau đó được giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hà Nam.

Quảng Trị bổ sung 5 cán bộ vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Trước đó, ngày 12/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định, 5 cán bộ được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: bà Trần Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang; ông Vũ Văn Minh, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị; ông Hồ Sỹ Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Đông Hà; bà Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Anh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Như vậy, trong tuần qua, công tác kiện toàn nhân sự tại Đà Nẵng, Đồng Nai và Quảng Trị tiếp tục được triển khai theo các quyết định của Ban Bí thư, đồng thời gắn với việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, cơ quan Đảng và chính quyền ở địa phương.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.
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