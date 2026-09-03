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Kho tri thức

Thiên hà lùn- những 'kẻ tí hon' đã giúp xây dựng vũ trụ như thế nào?

Nhỏ bé, mờ nhạt và tưởng như chẳng quan trọng, các thiên hà lùn lại có thể nắm giữ bí mật về cách vũ trụ trưởng thành.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi nhìn lên bầu trời, con người thường bị thu hút bởi những thiên hà khổng lồ như Dải Ngân Hà hay Andromeda. Thế nhưng, trong câu chuyện tiến hóa của vũ trụ, những “kẻ tí hon” lại đóng một vai trò đáng kinh ngạc. Thiên hà lùn thường chỉ chứa vài tỷ ngôi sao, ít hơn rất nhiều so với hàng trăm tỷ ngôi sao của các thiên hà lớn. Nhiều thiên hà lùn còn quay quanh những thiên hà khổng lồ như những vệ tinh hấp dẫn.

Ảnh: apod.nasa

Điều thú vị là thiên hà lùn không đơn giản chỉ là phiên bản thu nhỏ của thiên hà lớn. Chúng thường chứa lượng khí tương đối lớn, có hàm lượng nguyên tố nặng thấp và có thể hình thành sao với tốc độ rất mạnh. Chính những đặc điểm này khiến chúng trở thành một dạng “phòng thí nghiệm tự nhiên” để các nhà thiên văn nghiên cứu những giai đoạn rất sớm của vũ trụ.

Trong vũ trụ trẻ, những thiên hà nhỏ và có cấu trúc hỗn loạn xuất hiện phổ biến hơn nhiều so với các thiên hà xoắn ốc trật tự mà chúng ta quen thuộc ngày nay. Quan sát của Hubble cho thấy các thiên hà lớn có thể hình thành và phát triển thông qua quá trình va chạm, hợp nhất và hấp thụ những thiên hà nhỏ hơn. Nói cách khác, một thiên hà khổng lồ như Dải Ngân Hà cũng có thể được xem là sản phẩm của một lịch sử “ăn” các thiên hà nhỏ.

Ảnh: schoepfung

Nhưng thiên hà lùn còn có một vai trò lớn hơn thế. Năm 2024, kính viễn vọng không gian James Webb cung cấp bằng chứng cho thấy những thiên hà lùn cực mờ trong vũ trụ sơ khai có thể là nguồn phát ra phần lớn các photon góp phần tái ion hóa vũ trụ. Đây là giai đoạn quan trọng khi bức màn hydro trung tính bao phủ vũ trụ dần bị ánh sáng của những thế hệ sao đầu tiên phá vỡ.

Các quan sát mới hơn tiếp tục cho thấy những thiên hà nhỏ có thể tạo sao với hiệu suất đáng kinh ngạc. Một số thiên hà lùn đang trải qua những “cơn bùng nổ” hình thành sao mạnh đến mức số lượng sao của chúng có thể tăng gấp đôi chỉ trong thời gian rất ngắn theo thang đo vũ trụ.

Ảnh: evrimagaci

Thậm chí, vào tháng 8/2026, Hubble đã cung cấp bằng chứng trực tiếp về một thiên hà lùn từng hợp nhất với Dải Ngân Hà khi thiên hà của chúng ta còn rất trẻ, giúp các nhà thiên văn nhìn sâu hơn vào lịch sử hình thành của chính “ngôi nhà vũ trụ” của chúng ta.

Vì vậy, gọi chúng là “thiên hà lùn” đôi khi có vẻ không công bằng. Chúng có thể nhỏ về kích thước, ít sao và mờ nhạt trên bầu trời, nhưng lại giữ những manh mối quan trọng về một câu hỏi lớn hơn rất nhiều: vũ trụ từ một tập hợp hỗn loạn của những cấu trúc sơ khai đã trở thành mạng lưới thiên hà phức tạp như ngày nay bằng cách nào? Có lẽ, để hiểu những thiên hà khổng lồ, trước hết chúng ta phải học cách nhìn thật kỹ vào những thiên hà nhỏ bé.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Thiên hà lùn #Vũ trụ sơ khai #Hình thành sao #James Webb #Dải Ngân Hà

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