Trung Quốc tiếp tục bắt giữ công dân Canada sau vụ "công chúa Huawei"

Theo SCMP, căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Ottawa tiếp tục leo thang sau vụ bắt giữ "công chúa Huawei" Mạnh Vãn Châu của Canada.

Báo Canada National Post dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Canada cho biết thêm công dân nữa của nước này đã bị bắt giữ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, người này không tiết lộ danh tính công dân bị bắt.

Tại Bắc Kinh, trong cuộc họp báo hàng ngày của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết bà không nhận được thông tin nào về vụ việc.

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu xuất hiện cùng một vệ sĩ tại thành phố Vancouver, Canada. Bà Mạnh đã được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD. Ảnh: AP.

"Tôi chưa nhận được thông tin nào về trường hợp mà bạn vừa đặt câu hỏi", bà Hoa trả lời khi được một phóng viên hỏi về công dân Canada thứ ba bị bắt ở Trung Quốc.

Trước đó vào ngày 17/12, Đại sứ Canada tại Trung Quốc đã được cấp quyền lãnh sự để gặp hai công dân nước này bị Bắc Kinh bắt giữ là cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. Hai người này bị bắt giữ vào ngày 10/12 với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc.