Toàn cảnh lễ nhậm chức ấn tượng của Tổng thống Trump

Do thời tiết lạnh giá, lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra tại khu Rotunda bên trong Điện Capitol ở thủ đô Washington. Ảnh: EPA. Đúng 12 giờ trưa 20/1 (giờ địa phương), ông Trump đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ trước sự chứng kiến của Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts. Ảnh: Pool/Reuters. "Tôi trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ đảm đương chức vụ Tổng thống Mỹ một cách trung thành và sẽ hết mình giữ gìn, duy trì và bảo vệ Hiến pháp Mỹ", ông Trump đọc lời tuyên thệ nhưng không đặt tay lên Kinh thánh. Ảnh: Reuters. Trong bài diễn văn nhậm chức sau đó, Tổng thống Trump khẳng định: "Thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ bắt đầu từ ngày hôm nay". Ảnh: Getty. Tổng thống Donald Trump cho biết mục tiêu hàng đầu của ông là xây dựng đất nước đáng tự hào, thịnh vượng và tự do. "Nước Mỹ sẽ sớm trở nên vĩ đại trở lại", tân Tổng thống Mỹ nhấn mạnh. Ảnh: Reuters. Ngoài ra, ông Trump tuyên bố ông sẽ ký một loạt sắc lệnh hành pháp ngày trong ngày 20/1. Ảnh: Ông Trump và con gái Tiffany trong lễ nhậm chức. Ảnh: EPA. Ông JD Vance cũng đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ trước sự chứng kiến của Thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh. Ảnh: Reuters. Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris theo dõi ông Donald Trump phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 47 tại Điện Capitol ngày 20/1. Ảnh: Reuters. Từ trái qua phải: Cựu Tổng thống Bill Clinton và phu nhân Hillary Clinton, cựu Tổng thống George W. Bush và phu nhân Laura Bush, cựu Tổng thống Barack Obama dự lễ nhậm chức của ông Trump. Ảnh chụp màn hình. CEO của Tesla và SpaceX Elon Musk tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Tỷ phú Musk được ông Trump chọn làm người đứng đầu "Bộ Hiệu quả Chính phủ". Ảnh: Reuters. Tổng giám đốc điều hành Apple Tim Cook (ở giữa) đứng ngay cạnh Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem (bên phải mặc áo xanh) - người được ông Trump đề cử làm người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa - tại lễ nhậm chức. Ảnh: EPA. Sau khi kết thúc bài diễn văn nhậm chức, Tổng thống Trump đã tiễn ông Biden và phu nhân Jill Biden lên trực thăng rời thủ đô Washington. Ảnh: Politico. >>> Mời độc giả xem thêm video: Các nước chúc mừng ứng cử viên Donald Trump (Nguồn video: VTV)

