Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump làm gì trước ngày nhậm chức?

Cuộc mít tinh mừng chiến thắng mang tên "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông Trump diễn ra lúc 15h chiều 19/1 tại đấu trường Capital One Arena ở thủ đô Washington. (Nguồn ảnh: Reuters/Anadolu/Getty) Cuộc mít tinh này diễn ra một ngày trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Tại cuộc mít tinh, ông Trump đã phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ đang reo hò rằng ông sẽ áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với vấn đề nhập cư vào ngày đầu tiên nhậm chức. Ông Trump cũng lặp lại lời cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình rằng sẽ khởi động nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, với việc trục xuất hàng triệu người nhập cư. Tổng thống đắc cử Mỹ cũng cam kết công bố các tài liệu mật liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy và nhà lãnh đạo dân quyền Martin Luther King Jr,... Bất chấp giá rét, hàng nghìn người đã đổ về tham dự cuộc mít tinh của Tổng thống đắc cử Trump ở thủ đô Washington DC. Những người ủng hộ ông Trump tập trung ở khu vực đấu trường Capital One Arena ngày 19/1. Tổng thống đắc cử Donald Trump chào đón CEO Tesla Elon Musk tại cuộc mít tinh hôm 19/1. Donald Trump Jr., con trai của ông Trump, phát biểu tại cuộc mít tinh. Những người ủng hộ ông Trump tập trung bên ngoài đấu trường Capital One Arena dưới trời tuyết rơi ở thủ đô Washington DC ngày 19/1. Ông Trump nhảy trên sân khấu khi nhóm Village People biểu diễn trong một cuộc mít tinh trước ngày ông Trump nhậm chức. Rất đông người tham dự cuộc mít tinh mừng chiến thắng của ông Trump hôm 19/1. >>> Mời độc giả xem thêm video: Các nước chúc mừng ứng cử viên Donald Trump (Nguồn video: VTV)

