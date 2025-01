[e-Magazine] Cục diện thế giới ra sao thời chính quyền Trump 2.0?

Trong nhiệm kỳ mới, chính sách kinh tế chủ đạo của ông Trump dự kiến tập trung ưu tiên phát triển nội lực và vực dậy nền sản xuất của Mỹ. Điều này không chỉ kích thích tăng trưởng trong nước, mà còn tác động đến nền kinh tế toàn cầu, tạo ra những cơ hội và cả rủi ro.

Giới phân tích dự đoán, Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu "Nước Mỹ là trên hết" thông qua "vũ khí địa chính trị" quan trọng là thuế quan vì nó đóng vai trò là công cụ chính trị đa mục đích, vừa kích thích sản xuất trong nước, vừa trừng phạt các quốc gia tham gia vào hoạt động thương mại không công bằng, cũng như mang lại hiệu quả trên bàn đàm phán, định hình lại thương mại toàn cầu để ưu tiên các lợi ích kinh tế của Mỹ trên toàn thế giới.

"Từ đẹp nhất trong từ điển là thuế quan và đó là từ tôi thích nhất", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago vào ngày 15/10/2024. Tiếp đó, ngày 25/11/2024, ông Trump tuyên bố áp thuế 25% lên tất cả sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada; áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ các nước thành viên thuộc khối BRICS nếu nhóm này tạo ra đồng tiền chung hoặc sử dụng đồng tiền khác để thay thế đồng USD; tăng thêm 10% với hàng hóa Trung Quốc.

Tại chuỗi sự kiện thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Washington, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde từng cảnh báo rằng, các rào cản thương mại mới có thể làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn thế giới và làm giảm GDP toàn cầu tới 9% trong một kịch bản xấu nhất. Trong khi đó, Bloomberg dự đoán thương mại thế giới sẽ giảm 7,5% nếu áp dụng toàn bộ thuế quan.

Để lựa chọn nhân sự theo hướng tiếp cận này, tỷ phú Howard Lutnick, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald, rất quan tâm đến tiền điện tử, từng tham gia tích cực các hội nghị về bitcoin, đã được ông Trump lựa chọn vào vị trí Bộ trưởng Thương mại.

Ông Paul Atkins, người có quan điểm ủng hộ tiền điện tử, được đề cử vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC). CEO hãng xe điện Tesla Elon Musk - một “nhà vô địch” khác về tiền điện tử - cũng đảm nhiệm vai trò lớn trong Chính quyền Trump 2.0 và có khả năng sẽ ủng hộ các biện pháp thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường béo bở này.

Trên thực tế, thị trường tiền số đã có những tín hiệu tích cực sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Bitcoin liên tiếp lập đỉnh giá mới. Trong tuần đầu tháng 12/2024, đồng tiền điện tử phổ biến nhất thế giới này có lúc đã đạt mức 103.000 USD - được xem là cột mốc lịch sử. Tính từ khi ông Trump giành chiến thắng, giá bitcoin đã tăng khoảng 45%.

Chiente Hsu, đồng sáng lập Công ty AlexGo, dự báo: "Bốn đến sáu năm tới có thể là khoảng thời gian cực kỳ thuận lợi cho lĩnh vực tài sản kỹ thuật số".

Ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai trong bối cảnh thế giới còn nhiều rối ren, khi mà bất ổn đang bao trùm nhiều khu vực với cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài gần 3 năm, căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang...

Phân tích các chính sách từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và những bình luận của ông trong cuộc bầu cử năm 2024, tờ Diplomat dự đoán 4 điểm chính trong chính sách đối ngoại sắp tới của vị Tổng thống Mỹ thứ 47:

Thứ nhất, ông Trump có khả năng không hợp tác với đồng minh theo cách phối hợp hoặc theo thể chế quốc tế mà tùy cơ ứng biến.

Thứ hai, ông Trump trở nên khó đoán trong những bình luận về sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ.

Thứ ba, các đồng minh của Mỹ sẽ miễn cưỡng hơn trong việc cam kết với chính sách của nước này, vì lo ngại nguy cơ ông Trump sẽ từ bỏ theo một cách nào đó.

Cuối cùng, ông Trump có thể hợp tác với các đối tác của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như Ấn Độ và Philippines.

Rõ ràng, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump không mặn mà với việc hợp tác đa phương và đặc biệt là các thể chế quốc tế. Việc ông lập tức rút khỏi Thỏa thuận Paris năm 2015, những bình luận chỉ trích về NATO và sự ngờ vực của ông đối với Tổ chức Y tế Thế giới trong đại dịch COVID-19 là minh chứng cho điều đó. Mặc dù vậy, trong lần trở lại Nhà Trắng này, ông Trump có thể sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế hơn khi điều đó mang lại lợi ích cho nước Mỹ, nhất là về kinh tế.