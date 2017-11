Tình hình chiến sự Trung Đông: Quân đội Syria tiến đánh Albu Kamal

Trong diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Trung Đông, South Front đưa tin, Quân đội Syria và phong trào Hezbollah đã tiến vào thành phố chiến lược Albu Kamal hiện vẫn nằm dưới sự chiếm đóng của phiến quân IS hôm 5/11. Ảnh: SF. Một số nguồn tin nói rằng, các tay súng IS đang tháo chạy khỏi thành trì của chúng. Nếu đúng như vậy, thành phố Albu Kamal sẽ sớm được giải phóng trong vài ngày nữa. Ảnh: FNA. Trong diễn biến khác, Al Masdar News đưa tin, hôm 5/11, Tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub, đã chính thức đến thăm thành phố Deir Ezzor sau giải phóng. Thay mặt Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tướng Ali Abdullah Ayoub đã có bài phát biểu trước các binh sĩ. Ảnh: AMN. Tại thành phố Deir Ezzor mới giải phóng, lực lượng chính phủ Damascus đã phát hiện một nhà máy từng được nhóm IS sử dụng để chế tạo thuốc nổ và nhiều loại vũ khí khác. Ảnh: AMN. Tại Hama, quân đội Syria tiếp tục chiến dịch quân sự và giải phóng hàng loạt ngôi làng, trong đó có Abu Ghar, Sarha Janubi, Mushayrifah, Husaywat và Jundya, khỏi sự chiếm đóng của liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Ảnh: SF. Các mũi tiến công của lực lượng ủng hộ chính phủ Syria trên chiến trường Hama. Ảnh: SF. Trong khi đó ở Iraq, quân đội nước này tiếp tục truy quét những phần tử IS còn lại sau khi tái chiếm thành phố chiến lược al-Qaim giáp ranh với Syria. Ảnh: FNA. Ngày 5/11, phiến quân IS đã tiến hành một vụ đánh bom xe liều chết gần trụ sở cảnh sát ở thành phố cảng Aden, Yemen, khiến 20 người thiệt mạng. Ảnh: SF. Được biết, liên quân Ả-rập và lực lượng ủng hộ Tổng thống Yemen Abd Rabbuh Mansur Hadi đã giành lại quyền thành phố Aden vào ngày 22/7/2015. Kể từ đó, nơi đây thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của phiến quân IS và mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Ảnh: Asharq Al-Awsat. Ngày 6/11, liên minh Ả-rập thông báo sẽ tạm thời đóng cửa toàn bộ không phận, cửa khẩu đường bộ và đường biển với Yemen sau vụ một quả tên lửa đạn đạo được cho là do quân nổi dậy Houthi, được Iran hậu thuẫn, phóng về phía thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út hôm 4/11. Liên minh Ả-rập đã quy trách nhiệm cho Iran về vụ tấn công này. Ảnh: Reuters.

