Tận mục cuộc sống trong các nhà tù ở nước Mỹ

Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh phần nào cho thấy cuộc sống của phạm nhân trong các nhà tù ở nước Mỹ. Ảnh: Những tù nhân xăm trổ đầy mình đứng trong phòng tập thể dục cũng là nơi ở của họ trong một nhà tù quá tải ở Chino, California, hồi tháng 6/2011. (Nguồn ảnh: Reuters) Hai tù nhân gọi điện thoại trong một trại giam ở Phoenix hồi tháng 7/2010. Cori Walters, 32 tuổi, bế cô con gái 6 tuổi Hannah Walters tại nhà tù dành cho nữ ở Chino, bang California, tháng 5/2012. Tù nhân Robert Galvan tại khu vực tập thể thao trong nhà tù San Quentin ở California tháng 12/2015. Một nhân viên an ninh đứng gác trong lớp học tại nhà tù Taconic ở Bedford Hills, New York, ngày 8/4/2016. Ông Marvin Caldwell, 63 tuổi, bị kết án tù 20 năm ngồi trong phòng giam của mình ở nhà tù San Quentin ở San Quentin, California, hồi tháng 6/2012. Các tù nhân được cách ly khi tham gia một buổi trị liệu ở nhà tù San Quentin tháng 6/2016. Bên trong phòng tập thể dục được sử dụng làm nơi giam giữ tù nhân tại nhà tù nam ở Chino, California, tháng 6/2011. Chris Willis, 34 tuổi, đấm bốc trong khu tập thể thao tại nhà tù San Quentin tháng 6/2012. Một phòng giam trong nhà tù Rikers Island ở New York. Ảnh chụp hồi tháng 3/2015. Rất đông phạm nhân trong nhà tù San Quentin ở California hồi tháng 6/2012. Các nữ tù nhân nói chuyện với nhau trong nhà tù nữ đông đúc ở Lynwood, California, ngày 26/4/2013. Tylan Gregory chơi đùa với cô con gái 5 tuổi Tyla tại nhà tù Folsom ở California tháng 7/2011. Nữ tù nhân ngồi trong phòng giam tại nhà tù ở Lynwood hồi tháng 4/2013. Một tù nhân được nha sĩ khám răng tại phòng y tế của nhà tù San Quentin ở California ngày 8/6/2012. Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ nhà tù không có lính gác của Brazil (Nguồn: VTC1)

Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh phần nào cho thấy cuộc sống của phạm nhân trong các nhà tù ở nước Mỹ. Ảnh: Những tù nhân xăm trổ đầy mình đứng trong phòng tập thể dục cũng là nơi ở của họ trong một nhà tù quá tải ở Chino, California, hồi tháng 6/2011. (Nguồn ảnh: Reuters) Hai tù nhân gọi điện thoại trong một trại giam ở Phoenix hồi tháng 7/2010. Cori Walters, 32 tuổi, bế cô con gái 6 tuổi Hannah Walters tại nhà tù dành cho nữ ở Chino, bang California, tháng 5/2012. Tù nhân Robert Galvan tại khu vực tập thể thao trong nhà tù San Quentin ở California tháng 12/2015. Một nhân viên an ninh đứng gác trong lớp học tại nhà tù Taconic ở Bedford Hills, New York, ngày 8/4/2016. Ông Marvin Caldwell, 63 tuổi, bị kết án tù 20 năm ngồi trong phòng giam của mình ở nhà tù San Quentin ở San Quentin, California, hồi tháng 6/2012. Các tù nhân được cách ly khi tham gia một buổi trị liệu ở nhà tù San Quentin tháng 6/2016. Bên trong phòng tập thể dục được sử dụng làm nơi giam giữ tù nhân tại nhà tù nam ở Chino, California, tháng 6/2011. Chris Willis, 34 tuổi, đấm bốc trong khu tập thể thao tại nhà tù San Quentin tháng 6/2012. Một phòng giam trong nhà tù Rikers Island ở New York. Ảnh chụp hồi tháng 3/2015. Rất đông phạm nhân trong nhà tù San Quentin ở California hồi tháng 6/2012. Các nữ tù nhân nói chuyện với nhau trong nhà tù nữ đông đúc ở Lynwood, California, ngày 26/4/2013. Tylan Gregory chơi đùa với cô con gái 5 tuổi Tyla tại nhà tù Folsom ở California tháng 7/2011. Nữ tù nhân ngồi trong phòng giam tại nhà tù ở Lynwood hồi tháng 4/2013. Một tù nhân được nha sĩ khám răng tại phòng y tế của nhà tù San Quentin ở California ngày 8/6/2012. Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ nhà tù không có lính gác của Brazil (Nguồn: VTC1)