Tài sắc nữ Thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Thái Lan

Ngày 16/8, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha đã triệu tập phiên họp toàn thể Hạ viện 493 thành viên để bầu Thủ tướng mới. Ảnh: Thai PBS. Với 319/493 phiếu ủng hộ tại Hạ viện, bà Paetongtarn Shinawatra (ảnh), ứng viên Thủ tướng của liên minh do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) lãnh đạo, đã vượt qua vòng bỏ phiếu để trở thành Thủ tướng thứ 31 của Thái Lan. Ảnh: PRD. Ở tuổi 37, bà Paetongtarn Shinawatra trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan, và là nữ Thủ tướng thứ hai của nước này, sau người cô ruột Yingluck Shinawatra (ảnh). Ảnh: Reuters. Bà Paetongtarn là thành viên thứ ba của gia đình Shinawatra giữ chức vụ Thủ tướng, sau ông Thaksin (ảnh) và cô của bà là Yingluck. Ảnh: Reuters. Trước đó, sau khi được đề cử làm ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan của đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) hôm 15/8, bà Paetongtarn phát biểu: "Tôi tin tưởng vào Pheu Thai. Tôi tin tưởng vào tất cả các đảng liên minh chính phủ sẽ đưa đất nước chúng ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Đất nước phải tiến lên phía trước". Ảnh: Xinhua. Bà Paetongtarn sinh ngày 21/8/1986 tại Mỹ, là con út của cựu Thủ tướng Thaksin. Ảnh: Devdiscourse. Bà Paetongtarn tốt nghiệp cử nhân Khoa học Chính trị, Xã hội học và Nhân chủng học tại Khoa Khoa học Chính trị của Đại học Chulalongkorn năm 2008, và lấy bằng Thạc sĩ Quản lý Khách sạn Quốc tế tại Đại học Surrey ở Anh. Ảnh: Reuters. Trước khi tham gia chính trường cách đây 3 năm, bà Paetongtarn từng là Giám đốc điều hành của Rende Development Co. Ltd., công ty quản lý các tài sản thuộc sở hữu của gia đình Shinawatra, bao gồm Khách sạn SC Park, Câu lạc bộ Golf & Thể thao Alpine và Khách sạn Thames Valley Khao Yai. Ảnh: The Nation. Bà Paetongtarn là cổ đông lớn của tập đoàn bất động sản khổng lồ SC Asset Corporation và là giám đốc của Thaicom Foundation. Bà cũng nắm giữ cổ phần của khoảng 20 công ty khác trong lĩnh vực bất động sản, viễn thông và truyền thông. Ảnh: BP. Trước khi đảm nhận vai trò Thủ tướng, bà Paetongtarn sẽ phải từ bỏ vai trò kinh doanh của mình và tuân thủ các hạn chế về quyền sở hữu cổ phần. Ảnh: BP. Được biết, với tư cách là một trong những ứng cử viên Thủ tướng của đảng Vì nước Thái trong cuộc tổng tuyển cử 2023, bà Paetongtarn đã luôn có mặt trong các cuộc vận động tranh cử của đảng. Ảnh: AP. Bà kết hôn với ông Pitaka Suksawat, một doanh nhân người Thái Lan, vào năm 2019 và có hai người con. Ảnh: Getty. >>> Mời độc giả xem thêm video: Thái Lan có Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử (Nguồn video: Vnews)

