Loạt ảnh gây thương nhớ về Tết Nguyên đán Việt Nam 50 năm trước

Thăm viếng mộ tổ tiên là phong tục lâu đời của người Việt ngày Tết. Bức ảnh chụp gia đình một phụ nữ tên "Ziep" vào năm 1994. Ảnh: Francoise De Mulder. Tết xưa, các gia đình thường tự gói bánh chưng hay giã thịt làm giò chả. Ảnh: Steven Raymer. Người dân đến lễ chùa Quán Sứ (Hà Nội) những ngày đầu xuân cầu mong bình an, hạnh phúc cho gia đình. Ảnh: Steven Baymer. Trên một con phố ở Hà Nội, bà mẹ đèo cô con gái xúng xính trong bộ váy áo mới ngày Tết, đường sá thưa thớt người và những căn nhà mang một màu cổ kính. Ảnh: Steven Raymer. Quất được bày bán trong dịp Tết. Theo quan niệm, bày cây quất trong nhà ngày Tết sẽ mang tới tài lộc, ấm no. Ảnh: Jean-Claude LABBE. Trong ảnh, hai bố con đang đi ăn một quán bún vỉa hè tại Hà Nội ngày mùng 3 Tết năm 1994. Những ngày này, tìm được quán mở vào Tết không phải chuyện dễ dàng. Ảnh: Steven Raymer. Bức ảnh đen trắng về cái Tết năm 1976 ở Hà Nội. Ảnh: Jean-Claude LABBE. Tiếng pháo từng là âm thanh quen thuộc trong những ngày Tết xưa. Nhưng vì vấn đề an toàn, đa số các loại pháo hiện nay đều đã bị cấm. Ảnh: Nevada Wier. Mời quý độc giả xem video: Bồi hồi nhớ Tết xưa qua những bức ảnh Tết ở Hà Nội thế kỷ trước



