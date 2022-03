Những nàng Công chúa hoàng gia bị chê bai nhan sắc nhiều nhất

Công chúa Aiko, Nhật Bản: Aiko (20 tuổi) là con gái duy nhất của Nhật Hoàng Naruhito và mẹ là Hoàng hậu Masako. Mặc dù xuất thân trong gia đình cao quý nhưng cô công chúa hoàng gia Nhật này từng bị bạn bè bạo hành tại trường học. Sau đó, Aiko đã có một thời gian phải học ở nhà trước khi quay lại trường. Ngay từ khi còn nhỏ, Aiko đã phải nhận những lời chê bai về ngoại hình. Đặc biệt vì có mẹ nổi tiếng là một mỹ nhân xinh đẹp, diện mạo không mấy nổi bật của Aiko thường bị đem ra bàn tán. Với đôi mắt nhỏ, mũi to và khuôn mặt có phần hơi "vuông thành" thì việc Aiko bị những lời nhận xét ác ý là điều không tránh khỏi. Ngoài ra, có thời gian cô còn bị gầy tới mức khó tin. Thế nhưng những hình ảnh và video được công bố nhân dịp sinh nhật 20 của công chúa Aiko gần đây nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người dân. Công chúa hiện tại trông ngày càng chín chắn và xinh đẹp hơn so với thời niên thiếu. Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, Thái Lan: Mặc dù được người dân yêu mến vì những việc tốt mà bà đã làm cho đất nước nhưng có một điều không thể phủ nhận là Công chúa Maha Chakri Sirindhorn có diện mạo kém sắc. Khuôn mặt có phần hơi gãy kèm theo nước da ngăm đen và miệng hơi lệch chính là điểm trừ lớn trên gương mặt của công chúa Thái Lan. Mặc dù vậy, Công chúa Maha đã chinh phục được trái tim công chúng bằng vẻ đẹp tâm hồn và tri thức của mình. Trong suốt cuộc đời mình, Công chúa Maha đã tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, tình nguyện không chỉ ở Thái Lan mà còn nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Bà đã để lại trong lòng người dân hình ảnh một công chúa Thái Lan hiền lành, nhân hậu, toả sáng át luôn được cả những khuyết điểm về ngoại hình. Công chúa Beatrice và Eugenie, Anh: Cặp công chúa Beatrice và Eugenie gây tranh cãi khá nhiều về diện mạo kém sắc và gu ăn mặc lòe loẹt. Mỗi khi hai công chúa này xuất hiện bên cạnh Công nương Kate là người ta lại có dịp so bì nhan sắc và phong cách thời trang. Với gương mặt hơi gãy, răng không đều và phần mũi hơi hếch, hai công chúa không được đánh giá cao về nhan sắc. Ngoài ra, chị em Beatrice và Eugenie cũng thường xuyên bị chê khi xuất hiện trước công chúng trong những bộ trang phục màu mè, diêm dúa. Hai Công chúa Anh diện những bộ cánh được coi là "thảm họa thời trang" như trong đám cưới của Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Trải nghiệm tiệc hoàng gia trong cung điện của Hàn Quốc. Nguồn: THDT.

Công chúa Aiko, Nhật Bản: Aiko (20 tuổi) là con gái duy nhất của Nhật Hoàng Naruhito và mẹ là Hoàng hậu Masako. Mặc dù xuất thân trong gia đình cao quý nhưng cô công chúa hoàng gia Nhật này từng bị bạn bè bạo hành tại trường học. Sau đó, Aiko đã có một thời gian phải học ở nhà trước khi quay lại trường. Ngay từ khi còn nhỏ, Aiko đã phải nhận những lời chê bai về ngoại hình. Đặc biệt vì có mẹ nổi tiếng là một mỹ nhân xinh đẹp, diện mạo không mấy nổi bật của Aiko thường bị đem ra bàn tán. Với đôi mắt nhỏ, mũi to và khuôn mặt có phần hơi "vuông thành" thì việc Aiko bị những lời nhận xét ác ý là điều không tránh khỏi. Ngoài ra, có thời gian cô còn bị gầy tới mức khó tin. Thế nhưng những hình ảnh và video được công bố nhân dịp sinh nhật 20 của công chúa Aiko gần đây nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người dân. Công chúa hiện tại trông ngày càng chín chắn và xinh đẹp hơn so với thời niên thiếu. Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, Thái Lan: Mặc dù được người dân yêu mến vì những việc tốt mà bà đã làm cho đất nước nhưng có một điều không thể phủ nhận là Công chúa Maha Chakri Sirindhorn có diện mạo kém sắc. Khuôn mặt có phần hơi gãy kèm theo nước da ngăm đen và miệng hơi lệch chính là điểm trừ lớn trên gương mặt của công chúa Thái Lan. Mặc dù vậy, Công chúa Maha đã chinh phục được trái tim công chúng bằng vẻ đẹp tâm hồn và tri thức của mình. Trong suốt cuộc đời mình, Công chúa Maha đã tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, tình nguyện không chỉ ở Thái Lan mà còn nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Bà đã để lại trong lòng người dân hình ảnh một công chúa Thái Lan hiền lành, nhân hậu, toả sáng át luôn được cả những khuyết điểm về ngoại hình. Công chúa Beatrice và Eugenie, Anh: Cặp công chúa Beatrice và Eugenie gây tranh cãi khá nhiều về diện mạo kém sắc và gu ăn mặc lòe loẹt. Mỗi khi hai công chúa này xuất hiện bên cạnh Công nương Kate là người ta lại có dịp so bì nhan sắc và phong cách thời trang. Với gương mặt hơi gãy, răng không đều và phần mũi hơi hếch, hai công chúa không được đánh giá cao về nhan sắc. Ngoài ra, chị em Beatrice và Eugenie cũng thường xuyên bị chê khi xuất hiện trước công chúng trong những bộ trang phục màu mè, diêm dúa. Hai Công chúa Anh diện những bộ cánh được coi là "thảm họa thời trang" như trong đám cưới của Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Trải nghiệm tiệc hoàng gia trong cung điện của Hàn Quốc. Nguồn: THDT.