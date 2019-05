Quan chức tình báo Afghanistan bị ám sát

Theo quan chức trên, vụ tấn công xảy ra ngày 12/5 ở vùng ngoại ô thủ phủ Puli Khumri của tỉnh Baghlan. Ông Mahmoud đã bị bắn khi đang di chuyển về thủ đô Kabul, trong khi một đặc vụ tình báo bị thương.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu tay súng gây ra vụ tấn công trên trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Chưa có đối tượng nào nhận là thủ phạm, nhưng các quan chức tỉnh cho rằng đây là hành động của nhóm phiến quân Taliban. Nhóm này hoạt động mạnh tại tỉnh Baghlan và thường tấn công nhằm vào quan chức và lực lượng an ninh.

Lực lượng an ninh gác trên một tuyến phố sau vụ đánh bom xe bên ngoài trụ sở của tổ chức Counterpart International ở Kabul, Afghanistan ngày 8/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết ít nhất 13 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt và 9 người bị thương sau khi đụng độ nổ ra giữa cảnh sát và các phiến quân ở tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan hôm 11/5.

Theo thông báo của bộ trên, đụng độ giữa cảnh sát quốc gia Afghanistan và các phiến quân ở làng Nadir Khan, thuộc huyện Maruf. Không có thương vong về phía lực lượng cảnh sát.

Trong khi đó, Trung tâm điều phối thông tin của Phủ tổng thống tuyên bố hơn 40 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt sau hàng loạt vụ không kích do lực lượng không quân Afghanistan tiến hành tại tỉnh miền Đông Ghazni, tỉnh Logar lân cận và tỉnh miền Bắc Kunduz trong 24 giờ qua.

Afghanistan rơi vào tình trạng bất ổn do các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và phiến quân Taliban. Các nỗ lực hòa đàm giữa chính quyền Kabul và Taliban không đạt tiến triển. Theo Liên hợp quốc, kể từ tháng 1/2009, hơn 26.500 dân thường ở Afghanistan đã thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này.