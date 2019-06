Phòng đặc biệt các thí sinh tìm đến trước khi thi cử

Các nhà báo của Sputnik đã nói chuyện với ông Cho, chủ nhân một trong những không gian như vậy ở Bắc Kinh.

Theo ông Cho, mỗi tháng có khoảng 300- 400 người đến "phòng thịnh nộ" của ông: “Những người trẻ tuổi thường chỉ đến để vui chơi, giải trí một cách khác thường. Nhân viên văn phòng đến để giải tỏa căng thẳng sau ngày làm việc chăm chỉ. Chúng tôi có khách hàng thường xuyên trong số các nhân viên CNTT, những người này phải đến để thoát khỏi căng thẳng mỗi tháng một lần. Có người thất bại trong kinh doanh, có người ly hôn. Và bây giờ đang là giai đoạn thi cử, trước khi đi thi, có rất nhiều sinh viên đến đây” - ông Cho nói.

Ông Cho nói thêm, các cô gái đến thường xuyên hơn so với những thanh niên trẻ tuổi.

Đập vỡ chai lọ và các thiết bị gia dụng cũ không phải là tất cả các cách mà những người tạo ra “Phòng thịnh nộ” Bắc Kinh cung cấp cho khách hàng của mình. Những người sợ làm vỡ kính được đề nghị xé nát cuốn sách cũ hoặc đấm vào gối bông. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng vẫn thích phương pháp đập bát đĩa.

Nếu ở nhà, đập vỡ chai lọ hoặc TV là rất tốn kém. Tuy nhiên, khi chai lọ bị đập vỡ, thường kéo theo âm thanh rất vang, tạo ra cảm giác giải phóng khỏi căng thẳng, đó quả là một loại cảm xúc giật gân – ông Cho nói.

Sau khi đưa khách hàng đến những căn phòng như vậy để giải tỏa căng thẳng, các nhà tâm lý học đưa ra những lời tư vấn.

Nhà báo Sputnik đề nghị một trong những vị khách nói về ấn tượng của họ sau khi giải tỏa tâm lý:

“Đó là điều rất tuyệt vời! Tôi đã có một cuộc cãi vã tồi tệ với bạn trai, vì vậy tôi đi tìm một công ty giải trí và đến để giảm bớt căng thẳng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây, tôi đã đọc rất nhiều về nơi này trên Internet và nghe bạn bè kể lại.”

Chủ nhân “Phòng thịnh nộ” tổ chức theo dõi an toàn khá nghiêm ngặt: trước khi vào phòng, ngoài cây gậy, khách hàng còn được phát bộ quần áo đặc biệt - quần yếm vải dày, ủng cao su, găng tay và mũ bảo hộ.

“Một số người bắt đầu chụp ảnh và tháo găng tay, họ bị trúng mảnh kính và thương tích xảy ra”, ông Cho nói.

Vì lý do an ninh, những người say rượu bị nghiêm cấm vào “Phòng thịnh nộ”, còn trẻ vị thành niên chỉ có thể giảm bớt căng thẳng khi có người lớn đi kèm.