Dàn mẫu diện mốt không nội y diễn thời trang giữa cánh đồng hoa

Nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động thời trang, nhà mốt Jacquemus tổ chức show diễn giới thiệu 65 mẫu thiết kế nam và nữ trong bộ sưu tập (BST) Xuân Hè 2020. Show diễn được dựng sàn catwalk màu hồng, trải dài theo cánh đồng hoa oải hương lãng mạn ở Provence (vùng đông nam nước Pháp). Giữa tiết trời 40 độ C, người mẫu sải bước trong trang phục mang đậm dấu ấn mùa hè. Đó là các thiết kế có họa tiết in, thêu, đốt laser xuất hiện trên những chiếc áo sơ mi ngắn, tay rộng. Bên cạnh đó còn có váy trang trí điểm xuyết trâm cài lấp lánh. Tất cả người mẫu nữ diễn thời trang trong show đều không mặc nội y. Một chân dài trình diễn bộ suit trắng mix&match với váy cổ yếm chất liệu xuyên thấu. Theo thông tin, đây là item được nhà mốt Pháp hoàn tất đầu tiên. Jacquemus biến tấu thêm nhiều màu sắc cho chiếc mũ cói quá khổ thịnh hành từ năm 2018. Người mẫu diện phụ kiện mùa hè kết hợp áo sơ mi phom dáng oversized, chân váy tulle nữ tính. Thêm chút lấp lánh trên trang phục từ những viên đá pha lê. Theo WWD, lần này Jacquemus đã hợp tác với hãng trang sức Swarovski để mang đến 385.000 viên pha lê đính kết trên trang phục, giày, túi xách, hoa tai, vòng tay và mũ. Bên cạnh sự trở lại của xu hướng túi mini size (chỉ đựng vừa airpods), nhà thiết kế 29 tuổi làm mới hình ảnh của người mẫu bằng những chiếc túi có hình dạng như hộp bánh quy, túi hoa oải hương, túi vải cotton in họa tiết khổng lồ hay túi cói có tay cầm bằng da. Trang phục cho phái mạnh cũng cầu kỳ không kém. Loạt người mẫu nam mặc quần bermuda, áo sơ mi, áo khoác chất khaki có màu trung tính như xám, beige hòa trộn cùng những tông sặc sỡ của mùa hè như vàng nghệ, nâu đất, cam neon. "Quá trình chuẩn bị cho show diễn thời trang rất khó khăn. Ê-kíp của tôi làm việc liên tục trong điều kiện khắc nghiệt. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy thật điên rồ khi nghĩ lại", Jacquemus chia sẻ. Xem video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn VTC1:

Nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động thời trang, nhà mốt Jacquemus tổ chức show diễn giới thiệu 65 mẫu thiết kế nam và nữ trong bộ sưu tập (BST) Xuân Hè 2020. Show diễn được dựng sàn catwalk màu hồng, trải dài theo cánh đồng hoa oải hương lãng mạn ở Provence (vùng đông nam nước Pháp). Giữa tiết trời 40 độ C, người mẫu sải bước trong trang phục mang đậm dấu ấn mùa hè. Đó là các thiết kế có họa tiết in, thêu, đốt laser xuất hiện trên những chiếc áo sơ mi ngắn, tay rộng. Bên cạnh đó còn có váy trang trí điểm xuyết trâm cài lấp lánh. Tất cả người mẫu nữ diễn thời trang trong show đều không mặc nội y. Một chân dài trình diễn bộ suit trắng mix&match với váy cổ yếm chất liệu xuyên thấu. Theo thông tin, đây là item được nhà mốt Pháp hoàn tất đầu tiên. Jacquemus biến tấu thêm nhiều màu sắc cho chiếc mũ cói quá khổ thịnh hành từ năm 2018. Người mẫu diện phụ kiện mùa hè kết hợp áo sơ mi phom dáng oversized, chân váy tulle nữ tính. Thêm chút lấp lánh trên trang phục từ những viên đá pha lê. Theo WWD, lần này Jacquemus đã hợp tác với hãng trang sức Swarovski để mang đến 385.000 viên pha lê đính kết trên trang phục, giày, túi xách, hoa tai, vòng tay và mũ. Bên cạnh sự trở lại của xu hướng túi mini size (chỉ đựng vừa airpods), nhà thiết kế 29 tuổi làm mới hình ảnh của người mẫu bằng những chiếc túi có hình dạng như hộp bánh quy, túi hoa oải hương, túi vải cotton in họa tiết khổng lồ hay túi cói có tay cầm bằng da. Trang phục cho phái mạnh cũng cầu kỳ không kém. Loạt người mẫu nam mặc quần bermuda, áo sơ mi, áo khoác chất khaki có màu trung tính như xám, beige hòa trộn cùng những tông sặc sỡ của mùa hè như vàng nghệ, nâu đất, cam neon. "Quá trình chuẩn bị cho show diễn thời trang rất khó khăn. Ê-kíp của tôi làm việc liên tục trong điều kiện khắc nghiệt. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy thật điên rồ khi nghĩ lại", Jacquemus chia sẻ. Xem video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn VTC1: