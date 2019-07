Nổ nhà máy sản xuất khí hóa ở Trung Quốc, 20 người thương vong

Trong số những nạn nhân bị thương vong có 18 người bị thương nặng hiện vẫn chưa rõ tình trạng và hai người đã tử vong trước khi tới được bệnh viện.

Ngoài ra còn có 12 người được cho là đã mất tích trong vụ nổ nhà máy này tới nay vẫn chưa được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu được truyền thông địa phương đăng tải, Nhà máy khí hóa này xây dựng năm 1997, đi vào sản xuất năm 2006, là doanh nghiệp sản xuất khí than lớn nhất châu Á, mỗi ngày sản lượng khí than sạch đạt gần 3 triệu mét khối khí thải chuẩn, sản lượng khí đốt thiên nhiên hàng năm là 233 triệu mét khối khí thải chuẩn, cùng nhiều loại hóa chất khác.

Cảnh tượng tan hoang tại nơi cách hiện trường vụ nổ gần 1 km. Ảnh: Chinanews.

Sự cố xảy ra là do thiết bị tách khí bị bốc cháy và gây nổ. Theo lời lực lượng cứu hỏa tại hiện trường, khi thiết bị phát nổ, rất may không có người nào bị thương vong. Thương vong chủ yếu của vụ việc là do vụ cháy xảy ra trước đó.

Theo các nhân chứng, người dân ở cách hiện trường 500m cũng có thể nghe thấy âm thanh cực lớn của vụ nổ. Cửa sổ nhà dân ở cách hiện trường 3km cũng bị vỡ bởi sóng sung kích cực mạnh. Mảnh vỡ rơi xuống từ cửa kính tòa nhà văn phòng của Nhà máy đã làm người đi đường gần đó bị thương. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục sự cố liên quan tới vụ nổ vẫn đang được tiến hành.