Những sự thật bất ngờ, thú vị về tòa nhà Quốc hội Mỹ

Theo Insider, Điện Capitol (hay tòa nhà Quốc hội Mỹ) ở Washington do William Thornton thiết kế, bắt đầu được xây dựng vào năm 1793. Quốc hội Mỹ nhóm họp tại tòa nhà này lần đầu tiên vào năm 1800. Tòa nhà ban đầu được hoàn thành năm 1826 sau đó được mở rộng vào giữa thế kỷ 19. Phần mở rộng và mái vòm mới được hoàn thành năm 1868. Trong suốt thời gian tồn tại, còn nhiều hoạt động mở rộng khác để tăng thêm phòng cho Điện Capitol. Lần trùng tu quy mô lớn gần đây nhất của tòa nhà hoàn thành vào năm 2016. Năm 1814, quân đội Anh phóng hỏa tòa nhà trong cuộc chiến tranh khi đó, khiến công trình bị hư hại. Kiến trúc sư Benjamin Henry Latrobe và Charles Bulfinch đã thay đổi một chút thiết kế của tòa nhà Quốc hội Mỹ trong quá trình trùng tu. Điện Capitol có thêm hơn 100 phòng từ năm 1884 đến năm 1891, cùng với việc xây dựng sân hiên mới bằng đá cẩm thạch do kiến trúc sư Frederick Law Olmsted thiết kế. Phòng họp của Hạ viện Mỹ được thiết kế lại từ năm 1949 đến 1950. Ảnh chụp năm 1951. Phòng họp của Hạ viện Mỹ năm 2020. Cũng giống Hạ viện, Phòng Thượng viện được tu sửa từ năm 1949 đến năm 1950. Ngoài những thay đổi nhỏ về trang trí và cập nhật công nghệ, Phòng Thượng viện vẫn được giữ nguyên kể từ đó. Ảnh chụp năm 2010. Một hệ thống tàu điện ngầm được lắp đặt bên dưới Điện Capitol vào năm 1909. Ngày nay, hệ thống tàu điện ngầm hiện đại trong tòa nhà có ba tuyến khác nhau. Điện Capitol không chỉ là một địa danh chính trị mà còn là nơi khách du lịch có thể đến để tham quan. Đây là nơi phù hợp để tìm hiểu về lịch sử và kiến trúc Mỹ. Ảnh: Insider, IT. Mời độc giả xem video Thủ đô nước Mỹ đối phó với biểu tình và nguy cơ bất ổn. Nguồn: VTV24.

