Ảnh: Bão tuyết phủ trắng miền Đông nước Mỹ

Từ đầu tháng này, trung tâm dự báo thời tiết của Mỹ đã đưa ra cảnh báo về những cơn bão mùa đông ở khu vực miền Đông, nơi hơn 100 triệu người dân đang sinh sống. Đợt bão tuyết này di chuyển từ Tây sang Đông và được tăng cường bởi khí lạnh Bắc cực từ Canada. Trận bão tuyết đã tấn công nhiều khu vực ở Trung Tây nước Mỹ từ ngày 18/1. Trận bão tuyết lần này cũng khủng khiếp không kém trận bão tuyết tràn về khu vực miền Đông nước Mỹ cách đó hơn 1 tuần. Chú chó đang chơi với quả bóng tennis ngoài trời tuyết trong công viên Washington Park ở Cincinati. Tại Chicago, một số nơi đã ghi nhận tuyết rơi dày tới 20 cm. Khoảng 1/3 số chuyến bay đã phải hủy tại hai sân bay chính của thành phố. Một loạt xe dọn tuyết làm việc trên tuyến đường liên bang 93 ở Stoneham, Massachusette để đảm bảo giao thông. Một công nhân lái xe dọn tuyết trên con đường dọc Bãi biển Nantasket ở Hull, Massachusette. Bão tuyết phủ trắng đại lộ Jefferson, New York. Bất chấp trời tuyết, nhiều người vẫn tham gia các hoạt động ngoài trời. Ảnh: Một nhóm thanh niên chơi bóng bầu dục trong công viên Cobbs ở New York. Một phụ nữ vẫn chạy bộ buổi sáng bất chấp bão tuyết. Một vị khách đứng chờ xe buýt dưới trời tuyết ở Detroit ngày 19/1. Xe cộ phải di chuyển rất chậm trên tuyến đường I-94 (Detroit) trơn trượt và phủ trắng tuyết. Tuyết rơi dày làm cản trở giao thông trên tuyến đường liên bang 80 ở Iowa do tầm nhìn hạn chế. Một số nơi ở khu vực Đông Bắc ghi nhận tuyết rơi dày tới 60cm trong ngày 19/1. Theo Flightaware, ít nhất 2.141 chuyến bay nội địa, các chuyến đi hoặc đến Mỹ đã phải hủy trong ngày 19/1. Một phụ nữ đang dọn tuyết bên ngoài quán cà phê của mình. Những ngày bão tuyết như thế này, muối làm tan tuyết luôn là mặt hàng bán chạy nhất ở các cửa hàng. Những chiếc xe dọn tuyết cỡ nhỏ cũng là mặt hàng được nhiều gia đình quan tâm.

