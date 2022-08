Những ngôi nhà đảo ngược kỳ lạ không dành cho người bị tiền đình

Ngôi nhà đảo ngược tại Petersburg, Nga: Thực tế, đây là một bảo tàng lật ngược đầy sắc màu ở St.Petersburg. Tất cả mọi thứ từ tủ lạnh, ghế sofa, tủ quần áo và thậm chí là chiếc xe máy đều được dính trên trần nhà. Những du khách thăm quan bị tiền đình thì không nên vào bên trong nhà bởi nó khiến bạn có cảm giác như rơi ra khỏi trọng lực của trái đất vậy. Ngôi nhà màu sắc này tại Trùng Khánh, Trung Quốc đã trở thành điểm thu hút rất nhiều du khách đến thăm. Nhiều du khách đã tới thăm ngôi nhà lật ngược của một nhóm kiến trúc sư người Đài Loan. Ngôi nhà tọa lạc tại Huashan Creative Park ở Đài Bắc. Một ngôi nhà vừa úp ngược vừa nghiêng tại Ba Lan. Để vào tham quan được ngôi nhà, du khách sẽ phải đi qua cửa sổ phần mái ở tầng 2. Ngôi nhà úp ngược ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ được xây dựng bởi một nhóm doanh nhân vào năm 2016.Nhà gỗ lật ngược chênh vênh ở Szymbark, Ba Lan. Nó được xây dựng vào năm 2007, ngay dưới chân một ngọn đồi. Thiết kế của căn nhà và cách bố trí đồ nội thất mang đậm dấu ấn kiến trúc Châu Âu những năm 1970. Nhà lật ngược ở thác Niagara thuộc tỉnh Ontario, Canada có hai phòng ngủ với diện tích khoảng 111 mét vuông do hai người nhập cư Ba Lan xây dựng vào năm 2004. Tất cả nội thất đều dính ngược trên trần nhà. Ngôi nhà Bispingen, Đức mở cửa cho công chúng vào năm 2011. Nhà gồm phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp và phòng khách. Ngôi nhà lộn ngược có tên là Fallen from the Sky, được thiết kế cho một lễ hội nghệ thuật tại Lille. Nó được mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Nằm ở công viên Kathmandu, ngôi nhà ngược là điểm thu hút khách du lịch đến với công viên giải trí trên quần đảo Balearic, Tây Ban Nha. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video Cận cảnh ngôi nhà 4 năm tiền nằm giữa phố. Nguồn: Truyền hình Hậu Giang.

