Những khoảnh khắc đẹp ấn tượng của thế giới tuần qua

Đội Ballet Thượng Hải trình diễn bản "Hồ thiên Nga tuyệt nhất thế giới" tại Berlin, Đức hôm 29/11 vừa rồi. Nguồn ảnh: Theatlantics. Tòa nhà chọc trời vươn lên đỉnh mây ở Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Nguồn ảnh: Theatlantics. Hai cậu bé chống trọi lại với sóng biển nhân tạo trong công viên Bronte Ocean Pool ở Sydney, Australia. Nguồn ảnh: Theatlantics. Khoảnh khắc những người biểu tình ở Brussel, Bỉ bị lực lượng cảnh sát trấn áp bằng vòi rồng. Ảnh chụp hôm 30/11 vừa qua. Nguồn ảnh: Theatlantics. Nữ cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ chống lại dòng người biểu tình trong cuộc biểu tình đòi nữ quyền ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: Theatlantics. Hàng xe con đỗ tại sân của một trung tâm thương mại ở Moscơ, Nga phủ đầy tuyết trắng. Nguồn ảnh: Theatlantics. Những bức tường theo phong cách kiến trục Roman được tái hiện lại giữa lòng thủ đô London, Anh. Nguồn ảnh: Theatlantics. Bức ảnh được đăng tải bởi NASA cho thấy cái nhìn cận cảnh về bề mặt sao Hỏa trong Sứ mệnh InSight. Nguồn ảnh: Theatlantics. Cháy rừng tại Công viên Quốc gia Queensland, Australia hôm 28/11 vừa qua. Hàng nghìn người dân Australia đã phải sơ tán khỏi nhà của mình do vụ cháy này. Nguồn ảnh: Theatlantics. Một bức tượng trong Bảo tàng Lịch sử Băng vĩnh cửu nằm tại phía Đông Siberian. Ảnh chụp ngày 26/11. Nguồn ảnh: Theatlantics. Nhân viên phục vụ điều khiển từ xa được phát triển bởi phòng thí nghiệm Ory để phục vụ người tàn tật và khách hàng trong các quán cafe ở Tokyo, Nhật Bản. Nguồn ảnh: Theatlantics. Bức tượng mang tên Thiên thần Dao được ghép lại từ hơn 100.000 con dao đủ các kích cỡ khác nhau đặt tại Liverpool, Anh. Nguồn ảnh: Theatlantics. Người biểu tình ở Kiev, Ukraine bị "nhấn chìm trong biển lửa" theo đúng nghĩa đen. Nguồn ảnh: Theatlantics. Lính Ukraine tại một chốt kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Nguồn ảnh: Theatlantics. Lính Mỹ đứng cạnh bức tường giữa biên giới nước này với Mexico trong khi đang có rất nhiều người muốn vượt biên vào đất Mỹ. Nguồn ảnh: Theatlantics. Nhân viên an ninh tại cầu kính ở Thanh Viễn, Quảng Đông, Trung Quốc đang cố gắng để đuổi một chú lợn rừng khỏi cây cầu này mà không làm cho nó... rơi xuống vực. Ảnh chụp hôm 29/11. Nguồn ảnh: Theatlantics. Mặt trời mọc ở New York - một trong những cảnh tượng thu được sự chú ý của rất nhiều khách du lịch tới thành phố này. Nguồn ảnh: Theatlantics. Mời độc giả xem Video: Những hình ảnh đầu tiên của Sứ mệnh Insight được truyền về Trái Đất.



Đội Ballet Thượng Hải trình diễn bản "Hồ thiên Nga tuyệt nhất thế giới" tại Berlin, Đức hôm 29/11 vừa rồi. Nguồn ảnh: Theatlantics. Tòa nhà chọc trời vươn lên đỉnh mây ở Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Nguồn ảnh: Theatlantics. Hai cậu bé chống trọi lại với sóng biển nhân tạo trong công viên Bronte Ocean Pool ở Sydney, Australia. Nguồn ảnh: Theatlantics. Khoảnh khắc những người biểu tình ở Brussel, Bỉ bị lực lượng cảnh sát trấn áp bằng vòi rồng. Ảnh chụp hôm 30/11 vừa qua. Nguồn ảnh: Theatlantics. Nữ cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ chống lại dòng người biểu tình trong cuộc biểu tình đòi nữ quyền ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: Theatlantics. Hàng xe con đỗ tại sân của một trung tâm thương mại ở Moscơ, Nga phủ đầy tuyết trắng. Nguồn ảnh: Theatlantics. Những bức tường theo phong cách kiến trục Roman được tái hiện lại giữa lòng thủ đô London, Anh. Nguồn ảnh: Theatlantics. Bức ảnh được đăng tải bởi NASA cho thấy cái nhìn cận cảnh về bề mặt sao Hỏa trong Sứ mệnh InSight . Nguồn ảnh: Theatlantics. Cháy rừng tại Công viên Quốc gia Queensland, Australia hôm 28/11 vừa qua. Hàng nghìn người dân Australia đã phải sơ tán khỏi nhà của mình do vụ cháy này. Nguồn ảnh: Theatlantics. Một bức tượng trong Bảo tàng Lịch sử Băng vĩnh cửu nằm tại phía Đông Siberian. Ảnh chụp ngày 26/11. Nguồn ảnh: Theatlantics. Nhân viên phục vụ điều khiển từ xa được phát triển bởi phòng thí nghiệm Ory để phục vụ người tàn tật và khách hàng trong các quán cafe ở Tokyo, Nhật Bản. Nguồn ảnh: Theatlantics. Bức tượng mang tên Thiên thần Dao được ghép lại từ hơn 100.000 con dao đủ các kích cỡ khác nhau đặt tại Liverpool, Anh. Nguồn ảnh: Theatlantics. Người biểu tình ở Kiev, Ukraine bị "nhấn chìm trong biển lửa" theo đúng nghĩa đen. Nguồn ảnh: Theatlantics. Lính Ukraine tại một chốt kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Nguồn ảnh: Theatlantics. Lính Mỹ đứng cạnh bức tường giữa biên giới nước này với Mexico trong khi đang có rất nhiều người muốn vượt biên vào đất Mỹ. Nguồn ảnh: Theatlantics. Nhân viên an ninh tại cầu kính ở Thanh Viễn, Quảng Đông, Trung Quốc đang cố gắng để đuổi một chú lợn rừng khỏi cây cầu này mà không làm cho nó... rơi xuống vực. Ảnh chụp hôm 29/11. Nguồn ảnh: Theatlantics. Mặt trời mọc ở New York - một trong những cảnh tượng thu được sự chú ý của rất nhiều khách du lịch tới thành phố này. Nguồn ảnh: Theatlantics. Mời độc giả xem Video: Những hình ảnh đầu tiên của Sứ mệnh Insight được truyền về Trái Đất.