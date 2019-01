Nhìn lại đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất lịch sử nước Mỹ

Đêm 21/12, tức 12h trưa 22/12/2018 theo giờ Việt Nam, chính phủ liên bang Mỹ phải tạm ngừng hoạt động một phần do không có kinh phí hoạt động. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần với thời gian dài kỷ lục lên tới 32 ngày. (Nguồn ảnh: Reuters) Nguyên nhân khiến chính phủ đóng cửa là do Tổng thống Donald Trump và phe Dân chủ bất đồng về ngân sách liên quan đến việc xây dựng một bức tường dọc biên giới với Mexico. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Quốc hội Mỹ chi hơn 5 tỷ USD để xây dựng bức tường này. Nhiều cơ quan, văn phòng và các địa điểm tham quan,... trên khắp nước Mỹ đã tạm thời ngưng hoạt động trong bối cảnh chính phủ bị đóng cửa. Ngoài ra, việc đóng cửa khiến 800.000 nhân viên liên bang đều không được nhận lương hoặc phải tạm thời nghỉ làm. Ngày 9/1, trong cuộc gặp với phe Dân chủ, ông Trump đã bỏ đi ngang chừng sau khi bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, tuyên bố sẽ không cấp kinh phí để xây bức tường biên giới. Sáng 11/1, Tổng thống Trump cho biết sẽ nỗ lực đảm bảo được Quốc hội chấp thuận chi ngân sách quốc gia cho việc xây tường thay vì tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để lấy ngân sách quân sự làm điều đó. Trước vụ đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử, mới đây, Thượng viện Mỹ thông báo sẽ tìm cách khai thông thế bế tắc này trong một cuộc bỏ phiếu. Lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell, và thủ lĩnh phe thiểu số đảng Dân chủ Chuck Schumer tuyên bố hai đảng đã thống nhất tiến hành cuộc bỏ phiếu đối với hai phương án mở cửa một phần chính phủ vào ngày 24/1. Theo ông Mitch McConnell, trong cuộc bỏ phiếu tới, ông cũng sẽ đưa ra đề xuất của ông Trump về việc chấm dứt đóng cửa, trong đó có vấn đề chi phí xây tường biên giới và việc hỗ trợ cho những trẻ em nhập cư được đưa bất hợp pháp vào nước Mỹ. Ngày 22/1, thủ lĩnh phe thiểu số Đảng Dân chủ Schumer bày tỏ tin tưởng cuộc bỏ phiếu sắp tới có thể phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay. Mặc dù vậy, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định quyết tâm không nhượng bộ khi tuyên bố "Quyết không lùi bước" trên trang Twitter cá nhân. Còn The Guardian đưa tin trước đó, hai dự luật về mở cửa trở lại chính phủ sẽ được đưa ra bỏ phiếu ngày 24/1. Tuy nhiên, cho đến nay quan điểm của các quan chức lưỡng viện vẫn tiếp tục chia rẽ. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bác bỏ đề xuất này của ông McConnell và tuyên bố Tổng thống (Trump) phải mở cửa lại chính phủ trước khi bước vào bất cứ cuộc đàm phán nào về dự luật về an ninh biên giới. Phe Dân chủ khẳng định họ sẽ không đánh đổi một việc khôi phục tạm thời sự bảo vệ dành cho người nhập cư để đáp lại việc xây tường biên giới được cho là không có hiệu quả. Mời độc giả xem thêm video: Chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây (Nguồn: VTC1)

