Nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran: TT Trump "tiến thoái lưỡng nan"

Ngày 14/9, hai nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái, khiến sản lượng dầu của nước này giảm một nửa và làm gián đoạn nguồn cung dầu cho thế giới. Ảnh: Reuters. Chỉ một ngày sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Washington sẵn sàng khai hỏa trừng phạt Iran nếu có thông tin xác nhận Tehran đứng đằng sau loạt vụ tấn công vào các nhà máy dầu khí của Riyadh. Ảnh: WP. Đến ngày 16/9, Tổng thống Trump xác nhận các bằng chứng cho thấy Iran có thể đã đứng sau vụ tấn công. Cùng ngày, các quan chức quốc phòng Mỹ được lệnh lên kế hoạch đối phó với cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn đang chờ phía Saudi Arabia quyết định phản ứng trước khi vạch ra con đường sắp tới. Ảnh: Reuters. Mặc dù không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối phó Iran, nhà lãnh đạo Mỹ dường như vẫn đang cân nhắc những lựa chọn trả đũa khác để tránh một cuộc chiến tranh bùng nổ giữa hai nước. Ảnh: NR. Trên thực tế, Mỹ có nhiều lý do để tránh một cuộc đối đầu quân sự với Iran. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump đã tuyên bố không muốn một cuộc chiến tranh nào nữa xảy ra. Việc kéo Mỹ vào một cuộc chiến với Iran có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội tái đắc cử của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Ảnh: Politico. Ngoài ra, Iran chắc chắn sẽ đáp trả nếu bị tấn công và sức mạnh quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo này chính là một điều mà Mỹ phải "dè chừng". Ảnh: AJ. Ngày 24/9, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Tướng Mohammed Bagheri, cảnh báo "kẻ thù tìm cách tấn công Iran sẽ phải đối mặt với thất bại", và hậu quả tương tự như đã từng xảy ra với máy bay không người lái của Mỹ và tàu chở dầu của Anh. Ảnh: IP. Trước tình thế "tiến thoái lưỡng nan" hiện nay, theo VOX, nếu không sử dụng vũ lực, Tổng thống Trump có thể lựa chọn một số giải pháp khác đối phó Iran. Ảnh: Politico. Một là, Mỹ tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt lên Iran trong chiến dịch gây sức ép tối đa của nước này. Ảnh: USA Today. Thứ hai, chính quyền Mỹ có thể liên minh cùng các quốc gia khác để chống lại hành động "gây hấn" của Iran. "Chúng tôi đang hợp tác để xây dựng một liên minh nhằm lên kế hoạch ngăn chặn họ (Iran)", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trên đường tới Saudi Arabia hồi tuần trước. Ảnh: DW. Trên thực tế, Mỹ vẫn đang tìm cách xây dựng liên minh quốc tế chống Iran. Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) tuần trước khẳng định sẽ tham gia nỗ lực quốc tế do Mỹ dẫn đầu để tuần tra các tuyến đường biển gần Iran nhằm bảo vệ tàu thuyền đi qua đó. Ảnh: IT. Thứ ba, như Mỹ đã thông báo cuối tuần trước, hàng trăm binh sĩ nước này đang trên đường tới Saudi Arabia trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự gây hấn của Iran. Quyết định này được xem như là một biện pháp phòng thủ của Washington. Ảnh: The Nation. Khả năng thứ tư, có vẻ như Tổng thống Trump đang cân nhắc việc tiến hành một cuộc tấn công mạng nhằm vào Iran. Cách này sẽ gây thiệt hại nặng nề đối với lĩnh vực dầu mỏ của Tehran, gây tổn hại cho nền kinh tế Iran lại có thể ít gây leo thang hơn so với biện pháp quân sự. Ảnh: NYP. Mời độc giả xem thêm video về vụ tấn công hai nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia (Nguồn: CBS Weekend News)

