Ngưỡng mộ sự nghiệp nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Anh

Ngày 1/5, bà Penny Mordaunt chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Anh sau khi ông Gavin Williamson bị sa thải vì vụ rò rỉ thông tin từ Hội đồng An ninh Quốc gia về sự liên quan của Tập đoàn Huawei với mạng 5G của Anh. Ảnh: PH. Như vậy, bà Penny Mordaunt trở thành nữ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của Anh. Ngoài ra, bà Mordaunt tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện tại là Bộ trưởng về Phụ nữ và Bình đẳng. Ảnh: The Times. Bà Mordaunt sinh ngày 4/3/1973 tại Torquay, Devon, Anh, trong gia đình có 3 anh em. Bà tốt nghiệp Đại học Reading với tấm bằng cử nhân chuyên ngành Triết học vào năm 1995, và là thành viên đầu tiên trong gia đình bà theo học đại học. Ảnh: PN. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Penny Mordaunt là một chính trị gia thuộc Đảng Bảo thủ. Bà là thành viên Quốc hội từ năm 2010. Ảnh: Getty. Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Anh, bà Mordaunt từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ. Ảnh: DM. Bà Mordaunt từng làm việc trong chính phủ Anh thời Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: ITV.com. Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 đến tháng 7/2016, bà được bổ nhiệm làm người đứng đầu Các Lực lượng Vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng Anh. Ảnh: ES. Vào tháng 11/2017, bà được bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Quốc tế trong chính phủ của Thủ tướng Theresa May. Ảnh: Getty. Tháng 4/2018, bà Mordaunt trở thành Bộ trưởng về Phụ nữ và Bình đẳng. Ảnh: PN. Ngày 1/5/2019, bà Mordaunt được Thủ tướng May bổ nhiệm là Bộ trưởng Quốc phòng Anh. Bà là người phụ nữ Anh đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này. Ảnh: CM. Bộ trưởng Mordaunt từng tự mô tả bản thân là người "yêu tự do và yêu mèo". Bà được biết đến là một quan chức rất quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu. Ảnh: Euractiv. Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Anh Theresa May (Nguồn: BBC)

