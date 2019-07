Người vợ ngoại tình rồi cùng tình nhân làm đủ cách giết chồng nhưng không chết

Phát súng vang lên, khi Ray Wetherall vừa làm xong công việc của mình tại khu bến tàu của thị trấn Sandwich (Anh). Mặc dù đang bị bệnh nặng, nhưng người đàn ông 52 tuổi này vẫn tiếp tục làm nghề ưa thích của mình – đó là chăm sóc cắt tỉa cây cối. Ông được hai đứa con từ cuộc hôn nhân trước giúp đỡ trong công việc.

Hai vợ chồng Ray và Hayley Wetherall.

“Khi đó chúng tôi đang tạm nghỉ, tôi ngồi xổm để tranh thủ hút điếu thuốc – Ray nhớ lại – Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, máu từ mũi tôi chảy ra như từ vòi nước vậy”. Vào thời điểm đó, những người có mặt tại hiện trường không hiểu điều gì đã xảy ra.



“Tôi chỉ cho rằng trên đầu cha bỗng nhô lên một khối u – cậu con trai kể lại – Chẳng có lý do nào để nghĩ ông ấy bị bắn”.

Phải đến 25 phút sau, cứu thương mới có mặt tại hiện trường. Tại bệnh viện, người ta phát hiện trong phần xương hàm của Ray có những mảnh đạn nằm sát não bộ.

Theo các bác sĩ, Ray đã cực kỳ may mắn. Ông sẽ chết ngay nếu viên đạn chỉ đi lệch thêm một chút. Trong bệnh viện, vợ và người bạn thân nhất của Ray cùng tới thăm. Nạn nhân không thể ngờ rằng, đó chính là những thủ phạm của một loạt những rắc rối, trùng hợp và bất hạnh xảy ra liên tục trước đó với ông trong nhiều tháng liền.

Phản bội

Ray và Hayley kết hôn vào năm 2015. Họ đã quen nhau hơn 5 năm trước thời điểm đám cưới, cụ thể là sau khi người chồng đầu tiên của Harley qua đời vì bệnh ung thư. Khi đó, Ray cũng bắt đầu phát hiện một khối u ác tính trong não. Hayley khi đó đã nói với ông: “Em không biết nên làm gì tiếp theo. Em không thể mất thêm một người chồng nữa vì căn bệnh ung thư”.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường nơi Ray Weatherall bị bắn.

Dù các bác sĩ dự đoán Ray chỉ có thể sống không quá một năm rưỡi, nhưng ông vẫn kiên cường vượt qua được ranh giới này. Sau một loạt các đợt hóa trị và xạ trị, khối u đã ngừng phát triển và căn bệnh có vẻ như đã bị đẩy lùi. Còn Hayley vẫn cho rằng không thể có điều kỳ diệu xảy ra nên vẫn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.



Tháng 6-2017, anh trai của Ray qua đời. Trong buổi tang lễ, Hayley đã để ý tới Glenn Pollard (49 tuổi), một người bạn cũ trước đây thường đi săn bắn và câu cá với chồng.

“Tôi đã nghĩ rằng, Glenn có thể là người tôi có thể trông cậy, có thể tâm sự - Hayley về sau đã giải thích về mối quan hệ bất chính của họ - Ray không thể ở bên tôi mãi được. Glenn cần thiết đối với tôi như một người thay thế dự phòng”.

Harley ngay lập tức nhắn tin cưa cẩm và ngay lập tức được Glenn hưởng ứng. Cả hai trao đổi cho nhau những bức ảnh nhạy cảm, trước khi gặp gỡ hẹn hò nhau.

Suy tính mọi âm mưu

Glenn thuyết phục Hayley rằng, cô ta sẽ ổn thỏa hơn nếu như loại bỏ được người chồng bệnh tật. “Anh sẽ bắn hắn ta. Hoặc là tìm một ai đó làm thay anh” – Glenn hứa hẹn. Hayley rất nhanh chóng hưởng ứng mà không cần suy nghĩ nhiều. “Tôi không thể đợi được cho đến khi Ray chết vì bệnh tật” - cô ta từng thú nhận với một người họ hàng như vậy vào tháng 7-2017.

Glenn Pollard.

Theo khẳng định của Hayley, nhân tình đã đưa cho cô ta 500 bảng để che giấu âm mưu cũng như giúp hắn giết chồng. Glenn mang thuốc ngủ tới, yêu cầu Hayley tán nhỏ và trộn vào thức ăn của chồng. Khi Ray thiếp đi, anh ta sẽ bị tiêm một xilanh insulin đầy có thể gây chết người. Do Ray hàng ngày đều phải tiêm insulin chữa tiểu đường, cái chết vì nguyên nhân dùng thuốc quá liều sẽ không gây ra nghi ngờ.



Ban đầu, Hayley đã không dám xuống tay và vứt bỏ thuốc đi. Glenn khi đó đã quyết định tự mình hành động, rủ Ray đi câu cá trong vịnh. Hắn ta muốn đẩy bạn mình xuống nước, sau đó khai đây chỉ là một tai nạn. Nhưng kế hoạch trên cũng không thể thực hiện. Trong suốt thời gian đi câu cá, Glenn đã không thể tìm thấy một địa điểm không có người nào để có thể xuống tay.

Nỗ lực tiếp theo có vẻ thành công hơn: giả dạng một vụ tai nạn cho nổ chiếc bình đun nước khi Ray đang ở ngay đó. Khi đó, lửa đã bao trùm khắp quần áo của Ray do nhiên liệu bị bắn ra. “Tôi đã ngã ra sàn, lăn lộn để tìm cách dập lửa – Ray nhớ lại – Nhưng không có hiệu quả khi chiếc áo vest cũng cháy sạch làm bỏng hết vai”.

Dù sao, nạn nhân cũng may mắn bò được tới bể bơi, nhảy xuống nước nhờ sự giúp đỡ của người con trai. Sau vụ việc này, Ray đã phải nằm viện suốt 5 ngày để chữa trị các vết bỏng độ hai.

Glenn hiểu rằng khó có thể thực hiện âm mưu một mình nên kể về kế hoạch này cho con gái Heather (19 tuổi), người cũng đã biết về chuyện ngoại tình và rất sẵn lòng ủng hộ cha. Cô ta bắt đầu nghiên cứu các phương pháp giết người khác nhau trên Internet. Điều tra sau đó của cảnh sát đã làm rõ, Heather đã lên mạng tìm kiếm với những từ khóa kiểu như “kỹ thuật bí mật giết người”, “những phương pháp giết người sáng tạo”,…

Heather Pollard.

Ngày 20-11-2017, Heather lấy khẩu súng săn có kính ngắm quang học của cha mang tới thị trấn Raynham, nơi cô ta được biết Ray cũng chuẩn bị tới đây vì có một hợp đồng chặt tỉa cây. Tuy nhiên, địa điểm dự định gây án đã không được thuận lợi. “Con không tin có thể thành công khi phải nhắm bắn qua một loạt các bụi cây – Heather kể cho cha – Con sẽ thử cách khác. Hay thậm chí nghĩ tới một phương án khác”.



Mười ngày sau, Heather bắt tay vào một nỗ lực mới. Cô ta báo với sếp xin đi làm muộn với lý do người bà bị mắc kẹt trong thang máy, tới Sandwich trước để đợi Ray. Ngay cạnh khu bến tàu có một đồng cỏ lớn với con đường làng chạy qua. Heather đã ẩn náu tại đây trong suốt 5 tiếng đồng hồ để đợi thời điểm thích hợp.

Sau khi bóp cò, cô ta chạy về chiếc Citroen của mình, vội rời khỏi hiện trường. Trong khi phải đến cả tiếng sau, cảnh sát mới có mặt tại đây. Sau khi biết được Ray vẫn may mắn thoát chết, Heather lại bàn với cha về phương án sử dụng insulin quá liều. Nhưng lần này, cô ta đã không còn thời gian để kịp ra tay.

Tội ác bị vạch trần

Sau khi bị bắn, Ray đã khước từ đề xuất của bác sĩ phải phẫu thuật để lấy các mảnh đạn ra khỏi vùng xương hàm để được về nhà sớm. “Tôi đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi – Ray phát biểu khi trả lời phỏng vấn của tờ The Sun – Tôi cảm thấy mình như một con mèo có tới 9 cái mạng. Sự thật thì sau tất cả những chuyện trên, tôi có lẽ chỉ còn từ 1 đến 2 mạng sống”.

Cũng chỉ vài tuần sau, người đàn ông tội nghiệp này đã biết đến sự phản bội của vợ khi vô tình đọc được một tin nhắn của Hayley trên điện thoại của Glenn. Đó là một cú sốc nặng nề đối với ông. “Anh ta trong suốt 20 năm từng là người bạn thân nhất của tôi – Ray nói – Giờ đây tôi lại biết hắn là một kẻ không xứng đáng. Một kẻ cặn bã, bẩn thỉu, bại hoại và thâm hiểm”.

Nạn nhân và ba bị cáo trong vụ án trên bản tin của cảnh sát.

Có điều Ray vẫn chưa thể hình dung được rằng, chính cặp tình nhân này đã lập kế hoạch giết ông. Âm mưu thâm hiểm trên là do cô cháu gái của ông phát hiện ra. Sau cuộc điện thoại của cô ta tới đồn cảnh sát, nhà của Glenn đã bị khám xét.



Các nhà chức trách nhanh chóng tìm ra khẩu súng săn có kính ngắm quang học đã được dùng để bắn Ray.

Cảnh sát ngay sau đó cũng xác định được, Heather đã có mặt tại Sandwich. Nguyên nhân bắt nguồn từ chú chó con bị cô ta bỏ lại trong chiếc Citroen.

Có ai đó đi qua đã nhận ra điều này và gọi cho cảnh sát. Trong khi Heather còn đang ẩn náu rình rập ở khu bến tàu chờ hạ thủ Ray, cảnh sát đã mở cửa chiếc xe, đưa chú chó ra rồi mang trả cho người họ hàng của Heather. Việc xác minh thông tin trên đã khẳng định, Heather đã có mặt ngay gần đó vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra.

Phiên tòa xét xử

Tháng 1-2018, Glenn và Heather bị bắt giữ. Đoán biết trước sớm muộn gì các nhà chức trách cũng sờ tới mình, Hayley khóc lóc kể cho chồng tất cả: từ chuyện 500 bảng, âm mưu dùng insulin và thuốc ngủ, về vụ ám sát bằng súng …

Cô ta còn cho biết đang có ý muốn tự tử, khi đã chuẩn bị sẵn thuốc và lá thư tuyệt mệnh. Ray còn ôm vợ và tìm cách khuyên nhủ. Theo ông ta, tội lỗi hoàn toàn là do người bạn cũ, kể cả chuyện hắn đã xúi giục vợ mình.

Đúng là chỉ vài ngày sau, cảnh sát đã tới tìm Hayley. Phiên tòa xét xử bắt đầu vào cuối tháng 10-2018 và kéo dài trong gần một tháng. Glenn đã phủ nhận tất cả, còn Heather thì khăng khăng chỉ tới Sandwich để dạo chơi cùng chú chó của mình.

Phần Hayley thì đổ hết tội cho tình nhân, nhưng chuyện tin nhắn qua lại giữa hai người cùng nhiều bằng chứng khác được tìm thấy trong quá trình điều tra đã tự nói lên tất cả chân tướng vụ việc. Cụ thể là cả hai đã trao đổi hàng trăm tin nhắn liên quan đến các phương pháp sát hại nạn nhân, cũng như bày tỏ sự lo ngại về cách giữ bí mật những tin nhắn trên.

Kết quả là cả 3 bị cáo phải nhận bản án chung thân có khả năng được trả tự do trước thời hạn. Theo đó, Glenn sẽ phải ngồi tù ít nhất 17 năm, con gái ông ta cùng Hayley chỉ có thể được tự do sau ít nhất 15 năm. Bản thân nạn nhân Ray lại thừa nhận, ông muốn sống để chờ đến ngày vợ được trả tự do.

“Ngay cả sau khi mọi chuyện đã xảy ra, tôi vẫn yêu cô ấy như trước – Ray tâm sự - Điều này nghe có vẻ ngu ngốc nhưng đó là sự lựa chọn của tôi. Tình yêu vốn là chuyện rất nực cười. Tôi yêu Hayley, luôn luôn đã và sẽ yêu. Tôi sẽ rời bỏ thế giới này với hình ảnh cô ấy trong tim mình!”.