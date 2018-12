New York ráo riết chuẩn bị quả cầu pha lê khổng lồ đón giao thừa

Hoạt động chuẩn bị đón Đêm giao thừa, năm mới 2019 tại New York đã tới những công đoạn cuối cùng. Một trong những hoạt động biểu tượng của thành phố mỗi dịp giao thừa chính là thả quả cầu pha lê khổng lồ. Năm nay, đơn vị thiết kế sẽ thêm 192 khối pha lê mới trên quả cầu nổi tiếng, tượng trưng cho năm 2019. Ảnh: Reuters. Quả cầu pha lê đón giao thừa 2019 có đường kính khoảng 3,65 m và nặng gần 5,5 tấn, được đặt trên đỉnh Tòa nhà Thời đại (One Times Square). Những khối pha lê mới (ảnh) được cung cấp bởi công ty Waterford của Ireland, công ty tham gia thiết kế và chế tác quả cầu từ năm 1999. Quả cầu khổng lồ từ đó cũng trở thành niềm tự hào của người dân Ireland về công nghệ sản xuất pha lê của họ, theo Quartz. Ảnh: Reuters. Trả lời truyền thông ngày 27/12, ông Tom Brennan, nghệ nhân trưởng của Waterford, cho biết nghề làm thủy tinh tại Waterford ra đời vào năm 1783. "Cả thị trấn sẽ theo dõi sự kiện (đón giao thừa tại New York). Trong dịp giao thừa này, Waterford sẽ là thương hiệu được nhìn thấy nhiều nhất trên hành tinh", ông tự hào khẳng định. Ảnh: Reuters. Theo ông Brennan, mỗi năm Waterford đều gửi pha lê mới đến để tân trang quả cầu. Vào năm 1999, để đón chào thiên niên kỷ mới, Waterford và hãng điện máy Hà Lan Philips đã cùng hợp tác thiết kế quả cầu pha lê mới kết hợp "công nghệ ánh sáng tiên tiến nhất với vật liệu truyền thống nhất". Ảnh: Quartz. Năm 2007, kỷ niệm 100 năm tổ chức sự kiện thả quả cầu pha lê đón năm mới tại quảng trường Thời đại, Waterford đã thiết kế lại quả cầu. Phiên bản mới nhẹ hơn và hiệu quả điện năng cao hơn, với tổng cộng 2.688 khối pha lê hình tam giác ghép lại. Ảnh: Reuters. Quả cầu năm nay, lần thứ 111 sự kiện được tổ chức, có tên gọi là "Món quà của sự hòa hợp" (Gift of Harmony). Theo ông Michael Craig, lãnh đạo của chi nhánh Waterford ở châu Mỹ, cách đặt tên này vừa tạo sự liên tưởng đến một dàn hợp xướng, vừa gửi gắm thông điệp kêu gọi đoàn kết giữa một thế giới nhiều chia rẽ. Ảnh: Reuters. Theo tạp chí Times, quả cầu năm nay sẽ được bấm nút thả bởi những nhà báo hàng đầu của nước Mỹ. Cách sắp xếp này nhằm ghi nhận tầm quan trọng của báo chí và tự do ngôn luận. Nhóm các nhà báo và biên tập viên sẽ được giới thiệu trên sân khấu ngay trước nửa đêm, bấm nút bắt đầu quá trình đếm ngược 60 giay thả quả cầu năm mới. Ảnh: Reuters. Năm nay, giới chức New York dự kiến gần 1 triệu người đổ về khu vực trung tâm Manhattan đón năm mới. Ít nhất 1,2 tỷ người xem trên toàn thế giới sẽ theo dõi sự kiện thả quả cầu pha lê đúng giờ khắc giao thừa. Xung quanh khu vực tổ chức sự kiện, ban tổ chức cũng cho lắp đặt rất nhiều trụ đèn được thiết kế thành số 19 để tăng thêm bầu không khí lễ hội. Ảnh: Reuters.Quảng trường Thời đại những ngày qua cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới. Một trong số đó là sự kiện "Ngày lãng quên" được tổ chức hôm 28/12. Đây là năm thứ 12 sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Thời đại. Ảnh: Reuters. Những người tham gia sẽ viết kỷ niệm khiến họ thất vọng, giận dữ hay xấu hổ nhất trong năm 2018 vào những mẩu giấy nhỏ. Số giấy này sau đó được bỏ vào máy xén như một cách tượng trưng cho quyết tâm lãng quên những điều khiến chúng ta khó chịu trong năm cũ và hướng đến một năm mới vui vẻ. Ảnh: Reuters.

Hoạt động chuẩn bị đón Đêm giao thừa, năm mới 2019 tại New York đã tới những công đoạn cuối cùng. Một trong những hoạt động biểu tượng của thành phố mỗi dịp giao thừa chính là thả quả cầu pha lê khổng lồ. Năm nay, đơn vị thiết kế sẽ thêm 192 khối pha lê mới trên quả cầu nổi tiếng, tượng trưng cho năm 2019. Ảnh: Reuters. Quả cầu pha lê đón giao thừa 2019 có đường kính khoảng 3,65 m và nặng gần 5,5 tấn, được đặt trên đỉnh Tòa nhà Thời đại (One Times Square). Những khối pha lê mới (ảnh) được cung cấp bởi công ty Waterford của Ireland, công ty tham gia thiết kế và chế tác quả cầu từ năm 1999. Quả cầu khổng lồ từ đó cũng trở thành niềm tự hào của người dân Ireland về công nghệ sản xuất pha lê của họ, theo Quartz. Ảnh: Reuters. Trả lời truyền thông ngày 27/12, ông Tom Brennan, nghệ nhân trưởng của Waterford, cho biết nghề làm thủy tinh tại Waterford ra đời vào năm 1783. "Cả thị trấn sẽ theo dõi sự kiện (đón giao thừa tại New York). Trong dịp giao thừa này, Waterford sẽ là thương hiệu được nhìn thấy nhiều nhất trên hành tinh", ông tự hào khẳng định. Ảnh: Reuters. Theo ông Brennan, mỗi năm Waterford đều gửi pha lê mới đến để tân trang quả cầu. Vào năm 1999, để đón chào thiên niên kỷ mới, Waterford và hãng điện máy Hà Lan Philips đã cùng hợp tác thiết kế quả cầu pha lê mới kết hợp "công nghệ ánh sáng tiên tiến nhất với vật liệu truyền thống nhất". Ảnh: Quartz. Năm 2007, kỷ niệm 100 năm tổ chức sự kiện thả quả cầu pha lê đón năm mới tại quảng trường Thời đại, Waterford đã thiết kế lại quả cầu. Phiên bản mới nhẹ hơn và hiệu quả điện năng cao hơn, với tổng cộng 2.688 khối pha lê hình tam giác ghép lại. Ảnh: Reuters. Quả cầu năm nay, lần thứ 111 sự kiện được tổ chức, có tên gọi là "Món quà của sự hòa hợp" (Gift of Harmony). Theo ông Michael Craig, lãnh đạo của chi nhánh Waterford ở châu Mỹ, cách đặt tên này vừa tạo sự liên tưởng đến một dàn hợp xướng, vừa gửi gắm thông điệp kêu gọi đoàn kết giữa một thế giới nhiều chia rẽ. Ảnh: Reuters. Theo tạp chí Times, quả cầu năm nay sẽ được bấm nút thả bởi những nhà báo hàng đầu của nước Mỹ. Cách sắp xếp này nhằm ghi nhận tầm quan trọng của báo chí và tự do ngôn luận. Nhóm các nhà báo và biên tập viên sẽ được giới thiệu trên sân khấu ngay trước nửa đêm, bấm nút bắt đầu quá trình đếm ngược 60 giay thả quả cầu năm mới. Ảnh: Reuters. Năm nay, giới chức New York dự kiến gần 1 triệu người đổ về khu vực trung tâm Manhattan đón năm mới. Ít nhất 1,2 tỷ người xem trên toàn thế giới sẽ theo dõi sự kiện thả quả cầu pha lê đúng giờ khắc giao thừa. Xung quanh khu vực tổ chức sự kiện, ban tổ chức cũng cho lắp đặt rất nhiều trụ đèn được thiết kế thành số 19 để tăng thêm bầu không khí lễ hội. Ảnh: Reuters. Quảng trường Thời đại những ngày qua cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới. Một trong số đó là sự kiện "Ngày lãng quên" được tổ chức hôm 28/12. Đây là năm thứ 12 sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Thời đại. Ảnh: Reuters. Những người tham gia sẽ viết kỷ niệm khiến họ thất vọng, giận dữ hay xấu hổ nhất trong năm 2018 vào những mẩu giấy nhỏ. Số giấy này sau đó được bỏ vào máy xén như một cách tượng trưng cho quyết tâm lãng quên những điều khiến chúng ta khó chịu trong năm cũ và hướng đến một năm mới vui vẻ. Ảnh: Reuters.